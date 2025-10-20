Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Árni Sæberg skrifar 20. október 2025 14:05 Unnur Brá er fyrsti starfsmaðurinn sem er ráðinn til þingflokks Sjálfstæðisflokksins síðan Guðrún tók við völdum. Á sama tíma hafa fjórir látið af störfum. Vísir Sigríður Erla Sturludóttir hefur sagt upp störfum sem starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Nú hafa fjórir starfsmenn ýmist sagt upp eða verið sagt upp störfum síðan Guðrún Hafsteinsdóttir varð formaður flokksins. Unnur Brá Konráðsdóttir hefur verið ráðin til starfa fyrir þingflokkinn, sem hún sat á þingi fyrir í fjölda ára. Líkt og Vísir greindi frá í síðustu viku sagði Kristófer Már Maronsson upp störfum sem starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins í lok ágúst. Í september var þeim Andra Steini Hilmarssyni og Viktori Inga Lorange sagt upp störfum hjá flokknum. Nú hefur Sigríður Erla sömuleiðis sagt upp störfum, að því er heimildir Vísis herma. Þannig hefur fjöldi starfsmanna flokksins helmingast frá því að Guðrún Hafsteinsdóttir varð formaður hans í byrjun mars síðastliðins. Fyrrverandi forseti til liðs við þingflokkinn Sjálfstæðismenn þurfa þó ekki að örvænta þar sem þingflokknum hefur nú borist öflugur liðsauki. Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi forseti Alþingis, hefur verið ráðin starfsmaður hans. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum. Unnur Brá sat á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn á árunum 2009 til 2017 og gegndi embætti forseta Alþingis árið 2017. Hún var formaður allsherjar- og menntamálanefndar árin 2013 til 2016 og átti sæti í fjölmörgum öðrum nefndum þingsins. Unnur Brá var varaþingmaður kjörtímabilin 2007 til 2009 og 2017 til 2021. Aðstoðaði ríkisstjórn og stýrði endurskoðun búvörusamninga Í tilkynningunni segir að Unnur Brá hafi frá því þingmennsku lauk gegnt margvíslegum trúnaðar- og stjórnunarstörfum. Hún hafi verið aðstoðarmaður ríkisstjórnar árin 2018 til 2020 og aðstoðarmaður Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þáverandi umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, á árunum 2022 til 2024. Þá hafi Kristján Þór Júlíusson, þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, skipað hana formann samninganefndar ríkisins vegna endurskoðunar búvörusamninga. Unnur Brá hafi starfsð sem formaður stýrihóps um framkvæmdir við nýjan Landspítala 2020 til 2022. Áður en hún tók sæti á Alþingi hafi Unnur Brá starfað sem sveitarstjóri Rangárþings eystra og jafnframt verið kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn. Þá hafi hún setið í verkefnisstjórn um Rammaáætlun 2007 til 2011, tilnefnd af þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde. Unnur Brá sé lögfræðingur að mennt og hafi lokið embættisprófi frá Háskóla Íslands árið 2000. Hún hafi öðlast réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómstólum og stundað meistaranám í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Mikill fengur Haft er eftir Ólafi Adolfssyni, þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins, að ráðningin styrki starf þingflokksins. „Það er mikill fengur að fá Unni Brá til liðs við þingflokk Sjálfstæðisflokksins. Hún gjörþekkir starfsemi Alþingis, og er með margvíslega reynslu úr starfi Sjálfstæðisflokksins bæði á sviði landsmála og sveitarstjórnarstigs. Húnbýr yfir leiðtogahæfileikum, víðtækri þekkingu á stjórnsýslu og áralangri reynslu úr stjórnmálum. Ég er sannfærður um að hún muni reynast okkur í þingflokknum mikill styrkur og býð hana innilega velkomna til starfa.“ Aðstoðaði Guðrúnu og vildi verða skrifstofustjóri Auk þeirra starfa sem talin eru upp í tilkynningunni var Unnur Brá Guðrúnu til halds og trausts í baráttunni um embætti formanns Sjálfstæðisflokksins í upphafi árs. Þá var hún meðal umsækjenda um starf skrifstofustjóra Alþingis og samkvæmt heimildum Vísis var hún nálægt því að hreppa hnossið. Sverrir Jónsson var ráðinn skrifstofustjóri um miðjan júní síðastliðinn. Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Mannauðsmál Mest lesið Moskítóflugan mætt til Íslands Innlent „Ég hélt ekki að ég ætti eftir að upplifa svona rosalegt bakslag“ Innlent Tegundin sé líklega komin til að vera Innlent Gaf í skyn gróft kynlíf, gekk í skrokk á konu og dæmdur í fimm ára fangelsi Innlent Hafna aftur tillögu Trumps Erlent Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Innlent Alvarlegt umferðarslys austan við Klaustur Innlent Skikkar bændur í meirapróf Innlent Hafði komið sér fyrir í varðskipinu án leyfis Innlent Brennur fyrir borgarhönnun og sárnaði að vera kölluð hræsnari Innlent Fleiri fréttir Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Fellur frá kröfu um meirapróf bænda Þarf ekki lengur tilvísun til sjúkraþjálfara næsta vor Tegundin sé líklega komin til að vera Ofbeldismál gegn kennurum komi upp á öllum skólastigum Bjartsýnn á lausn í vikunni þótt ekki hafi verið boðað til fundar Moskítóflugan og verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra Götulokanir vegna kvennaverkfalls Kröftug skjálftahrina í Mýrdalsjökli Skikkar bændur í meirapróf Moskítóflugan mætt til Íslands Alvarlegt umferðarslys austan við Klaustur Verulega skert þjónusta vegna kvennaverkfalls Gaf í skyn gróft kynlíf, gekk í skrokk á konu og dæmdur í fimm ára fangelsi „Ég hélt ekki að ég ætti eftir að upplifa svona rosalegt bakslag“ Hafði komið sér fyrir í varðskipinu án leyfis Brennur fyrir borgarhönnun og sárnaði að vera kölluð hræsnari Verkfall flugumferðarstjóra hafið Samkomulag við Þjóðverja eigi að tryggja varnir og öryggi Íslendinga Rödd Íslendinga í hinsegin baráttu hafi aldrei verið mikilvægari 105 ára boccia meistari í vesturbæ Reykjavíkur Nemendur gangi ítrekað í skrokk á kennurum Nemendur ganga í skrokk á kennurum og kjaradeila enn í hnút Lögregla aðstoðaði við að vísa gestum út af hóteli í 105 Þáttur Trumps gífurlega mikilvægur „Barnið mitt dó á ykkar vakt“ „Málið er fast“ Byggja þarf 5.500 íbúðir á Suðurlandi á næstu 10 árum „Stutt síðan að þeir voru í aðgerðum og ollu þar miklu tjóni“ Verkfallið vonbrigði og grímuklæddir glæpamenn í Louvre Sjá meira