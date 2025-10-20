Moskítóflugan er komin til Íslands. Skordýraáhugamaður í Kjós fékk flugur af tegundin af báðum kynjum í heimsókn um helgina. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum okkar á Bylgjunni klukkan tólf.
Enginn fundur hefur verið boðaður í kjaradeilu flugumferðarstjóra og Samtaka atvinnulífsins. Verkfallsaðgerðir hófust í gærkvöldi. Við förum ítarlega yfir stöðuna í kjaradeilunni í fréttatímanum.
Þá ræðum við við formaður Kennarasambands Íslands sem segir dæmi um nemendur á öllum skólastigum sem ráðast á kennara sína og skoðum undirskriftasöfnun gegn blóðmerarhaldi.
