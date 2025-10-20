Götulokanir vegna kvennaverkfalls

Götulokanir verða í gildi í miðborg Reykjavíkur vegna kvennaverkfallsins föstudaginn 24. október. Hluti miðborgarinnar veðrur lokaður akandi umferð frá tíu að morgni til fimm síðdegis.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg.
Framkvæmdastjórn Kvennaárs boðar til verkfallsins en á föstudaginn verða fimmtíu ár liðin frá því að fyrsti kvennafrídagurinn var haldinn á Íslandi. Dagskrá kvennaverkfallsins í ár verður tvíþætt; fyrri hlutinn er söguganga um áfanga í kvennabaráttunni og sá seinni er útifundur við Arnarhól.
Fjöldi kvenna og kvára tóku þátt útifundinum á Arnarhóli í fyrra og búast skipuleggjendur við enn meiri þátttöku í ár vegna tímamótanna.
Einhverjar raskanir verða á ferðum strætó en upplýsingar um þær eru sagðar verða aðgengilegar á heimasíðu Strætó í vikunni. Þá er fólk sem kemur á bíl í miðborgina hvatt til að nýta sér bílastæðahúsin.
Reikna má með að starfsemi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins verði verulega skert föstudaginn 24. október næstkomandi vegna boðaðs kvennaverkfalls. Heilsugæslustöðvar verða opnar en munu eingöngu sinna bráðum erindum þennan dag.
Drífa Snædal, talskona Stígamóta, og Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, eru sammála um að þó svo að í dag sé bakslag í jafnréttisbaráttu hafi verið stigin afar stór skref síðustu ár. Það séu nýjar áskoranir í nýjum tegundum ofbeldis og nýjum kynslóðum gerenda, en þær séu vel tilbúnar að takast á við slíkar áskoranir.
Framkvæmdastjórn Kvennaárs hefur boðað til kvennaverkfalls þann 24. október þegar fimmtíu ár eru frá því að fyrsti kvennafrídagurinn var haldinn á Íslandi. Farið verður í sögugöngu og efnt til útifundar á Arnarhóli og víðar um land. Viðburðurinn er frá 14 til 16.