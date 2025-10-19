Fyrrverandi sendifulltrúi Bandaríkjanna í málefnum hinsegin fólks segir að mikið bakslag hafi orðið í málaflokknum um allan heim eftir að Bandaríkjaforseti dró úr stuðningi. Hætta sé á að fleiri hinsegin einstaklingar muni láta lífið en áður vegna vaxandi ofsókna. Mikilvægt sé að rödd Íslands heyrist í baráttunni.
Jessica stern gegndi embætti sérstaks sendifulltrúa Bandaríkjanna í málefnum hinsegin fólks í um fjögur ár Starfið var lagt niður þegar Donald Trump tók við sem forseti Bandaríkjanna. Hún segir að mikið bakslag hafi orðið um allan heim vegna stefnubreytingar hans.
„Staðreyndin er sú að Bandaríkin hafa dregið til baka bæði pólitískan og fjárhagslegan stuðning við alþjóðlega baráttu fyrir réttindum hinsegin fólks. Það þýðir að sum samtök verða að loka. Önnur halda áfram, en með minna fjármagn. Afleiðingin verður sú að færra hinsegin fólk fær aðstoð lögfræðinga þegar það lendir í neyð, og færri fá aðgang að heilbrigðisþjónustu án mismununar,“ segir Jessica.
Þetta sé þegar farið að hafa áhrif.
„Ég talaði við aðgerðasinna í Austur-Afríku, sem býr þar sem það er mjög hættulegt að vera samkynhneigður. Hún sagði: „Það var þannig áður að þegar einhver var tekinn af götunni, barinn, eða þegar hatursorðræða blossaði upp gegn hinsegin fólki, gat ég hringt í Bandaríkin. Ég gat hringt í þig — og þú svaraðir, jafnvel um miðja nótt. Eða ég gat hringt í bandaríska sendiráðið.““
Hún segir rödd Íslendinga sjaldan eða aldrei hafa verið mikilvægari í baráttunni.
„Nú er forysta Íslands í réttindum hinsegin fólks á heimsvísu mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Við sjáum lönd eins og Bandaríkin og Argentínu — sem áður voru sterkir bandamenn — draga sig til baka. Það þýðir að vinirnir sem eftir eru, þeir sem trúa á jafnan rétt allra, þurfa að axla enn stærra hlutverk. Ísland hefur samkvæmt flestum mælikvörðum sterkustu lög og vernd í heimi fyrir hinsegin fólk.“
Jessica Stern gegndi embætti sérstaks sendifulltrúa Bandaríkjanna í málefnum LGBTQI+ fólks og stýrði í því starfi utanríkisstefnu Bandaríkjanna í baráttunni gegn ofbeldi og mismunun um allan heim. Stern starfar nú sem fræðimaður við Carr-Ryan Center for Human Rights við Harvard Kennedy School. Árið 2025 stofnaði Stern samtökin Alliance for Diplomacy and Justice ásamt fyrrverandi sendiherrum og sendifulltrúum með það að markmiði að setja mannréttindi í forgrunn bandarískrar utanríkisstefnu.
Veronica Fríða Callahan, hálfíslensk og hálfbandarísk kona, segir ekkert annað hafa komið til greina en að skipuleggja No Kings mótmæli hér á Íslandi í dag líkt og var gert í öllum ríkjum Bandaríkjanna. Hópur fólks kom saman í miðbæ Reykjavíkur í dag til að mótmæla valdboðsstefnu Bandaríkjaforseta og ríkisstjórnar hans.
Hæstiréttur Bandaríkjanna komst í dag að þeirri niðurstöðu að heimilt sé að meina börnum að gangast kynleiðréttingu og fá tengd lyf og tengda læknisþjónustu. Meðferðin felur að mestu í sér notkun lyfja til að stöðva kynþroska eða annarskonar hormónameðferð.
Forseti Trans Íslands segir marga veigra sér við því að ferðast til Bandaríkjanna, sérstaklega kynsegin fólk og þeir sem eru sýnilega hinsegin. Íslendingar þurfi að vera vakandi fyrir bakslagi og berjast gegn áhrifum frá Bandaríkjunum.