Ingveldur Valdimarsdóttir í vesturbæ Reykjavíkur kallar ekki allt ömmu sína þrátt fyrir að vera orðin 105 ára gömul því hún býr ein í sinni íbúð á 10 hæð í blokk og sér alveg um sig sjálf. Hún spilar boccia nokkrum sinnum í viku og besti matur, sem hún fær er nýr fiskur. Magnús Hlynur heimsótti Ingveldi.
Ingveldur býr í blokk í vesturbæ Reykjavíkur á tíundu hæð, 105 ára gömul. Þegar fréttamaður tók hús á Ingveldi var dóttir hennar hjá henni líka, Ingveldur Jóhannesdóttir, 83 ára og maður hennar, sem er að verða níræður. Ingveldur er mjög lífsglöð og heilsuhraust, það er helst sjónin, sem er orðin döpur. Ingveldur er ný orðin 105 ára og er þar með þriðji elsti núlifandi Íslendingurinn, fædd og uppalinn í Reykjavík og hefur alltaf búið þar.
Þú ert ótrúlega heilsuhraust?
„Já ég hef verið það“. Hverju þakkar þú það? „Guði“, segir Ingveldur án þess að hugsa sig um.
Ingveldur segist fylgjast vel með fréttum og því sem er að gerast á Íslandi og út í heimi.
„Mér finnst heimurinn orðinn svolítið skrítinn, þessar styrjaldir og illska,“ segir hún.
Dóttir Ingveldar er mjög stolt og ánægð með mömmu sína.
„Já, ég er stolt af henni, 105 ára, ég hugsa að ég nái ekki þeim aldri,“ segir Sigurlína hlæjandi.
Hvernig myndir þú lýsa mömmu þinni?
„Ég myndi bara lýsa henni, sem mjög ákveðinni konu og veit hvað hún vill og hún er alveg að fylgjast með og bara fín.“
Ingveldur hefur alltaf haft mikinn áhuga á hannyrðum eins og sjá má á heimili hennar, eins og ein af myndunum á veggjum heimilisins, sem hún saumaði út og svo er annað fallegt verk hjá henni á ganginum við íbúðina hennar.
Hvernig lætur þú daginn líða?
„Ég fer hérna niður að borða og drekka og svo er ég í boccía, ég hef verið það tvisvar í viku og svo er ég í bingó, það er nóg að gera“, segir Ingveldur kát og hress.
Og þér finnst gaman að spila boccia?
„Já, já, ég hef gaman af því. Ég á bikar þarna á hillunni en ég er meistari hérna á Aflagranda,“ segir hún.
Og að sjálfsögðu spiluðu við boccia saman og höfum gaman af.
Ingveldur er fljót til svars þegar hún er spurð hver sé uppáhalds maturinn hennar?
„Fiskur, nýr fiskur, glænýr fiskur“.
En hvað finnst þér best við Ísland?
„Mér finnst allt gott við Ísland, ég elska Ísland,“ segir Ingveldur, sem er 105 ára og er eldsræk, lífsglöð og jákvæð.