Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður farið yfir stöðuna í ferðaþjónustu vegna boðaðs verkfalls flugumferðastjóra sem hefst að óbreyttu klukkan tíu í kvöld.
Rætt verður við formann Samtaka ferðaþjónustunnar sem segir vonbrigði að fámennur hópur geti haft svo afgerandi áhrif á ferðaþjónustuna.
Þá verður sagt frá því að þrátt fyrir að íbúum á Suðurlandi sé alltaf að fjölga sé íbúðaverð á svæðinu mun lægra en á höfuðborgarsvæðinu.
Grímuklæddir menn brutust inn í Louvre í morgun og stálu gripum úr skartgripasafni Napóleóns.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12.