Sprengi­sandur: Sigurður Ingi hættir, gervigreindarkapphlaup og vaxtamálið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.

Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, tilkynnti að hann ætli ekki að bjóða sig aftur fram til formanns flokksins á komandi landsþingi. Hann fer yfir ákvörðun sína í byrjun þáttarins í dag.

Magnea Marinósdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur og Pawl Bartozek, formaður Utanríkismálanefndar Alþingis, ræða stöðuna á Gasa og framhaldið þar.

Þar á eftir mætir Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri Sölu og þjónustu hjá Landsvirkjun. Hún ætlar að svara því hvernig Ísland kemur til með að taka þátt í gervigreindarkapphlaupinu í heiminum en í það þarf ómælda orku.

Að lokum koma Marinó G. Njálsso og Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna. Þeir fjalla um dóm Hæstaréttar í vaxtarmálinu svokallaða - máli sem átti að skila neytendum tugum milljaðra en miklu minna kom út úr. 

Þátturinn hefst klukkan tíu og er hægt að hlusta á hann í beinni útsendingu í spilaranum hér fyrir neðan.

