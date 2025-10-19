Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, tilkynnti að hann ætli ekki að bjóða sig aftur fram til formanns flokksins á komandi landsþingi. Hann fer yfir ákvörðun sína í byrjun þáttarins í dag.
Magnea Marinósdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur og Pawl Bartozek, formaður Utanríkismálanefndar Alþingis, ræða stöðuna á Gasa og framhaldið þar.
Þar á eftir mætir Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri Sölu og þjónustu hjá Landsvirkjun. Hún ætlar að svara því hvernig Ísland kemur til með að taka þátt í gervigreindarkapphlaupinu í heiminum en í það þarf ómælda orku.
Að lokum koma Marinó G. Njálsso og Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna. Þeir fjalla um dóm Hæstaréttar í vaxtarmálinu svokallaða - máli sem átti að skila neytendum tugum milljaðra en miklu minna kom út úr.
Þátturinn hefst klukkan tíu og er hægt að hlusta á hann í beinni útsendingu í spilaranum hér fyrir neðan.