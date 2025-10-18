Lögreglan beitti rafbyssu tvisvar sinnum við handtöku á öðrum ársfjórðungi. Síðan rafbyssur voru teknar í notkun hefur því alls verið beitt sjö sinnum.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vefsíðu lögreglunnar. Á sama tímabili var tækið dregið úr slíðri og ógnað með því alls 24 sinnum. Það er fækkun um fjögur tilvik frá fyrsta ársfjórðungi.
Lögreglan tók í notkun rafbyssur í september árið 2024 en heimild fékkst frá Guðrúnu Hafsteinsdóttur, þáverandi dómsmálaráðherra, í janúar það sama ár. Á síðasta ársfjórðungi 2024 var rafbyssu beitt tvisvar við handtöku og á fyrstu þremur mánuðum 2025 var því beitt þrisvar.
Hins vegar var mikil fjölgun á milli áranna 2024 og 2025 í því hversu oft rafbyssan var nýtt til að ógna. Frá september 2024 til desember það sama ár var rafbyssan notuð í ógnunarskyni alls sautján sinnum. Það sem af er ári 2025 hefur tækið verið alls notað 52 sinnum í ógnunarskyni.