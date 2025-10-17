Vill skoða að lengja fæðingarorlof Bjarki Sigurðsson skrifar 17. október 2025 21:00 Regína Ásvaldsdóttir er bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Vísir/Bjarni Bæjarstjóri Mosfellsbæjar vill að stjórnvöld skoði að lengja fæðingarorlof til að mæta vanda foreldra. Tal um breytingar á fyrirkomulagi leikskóla megi ekki fara fram í skotgröfum. Leikskólamálin í Reykjavík hafa verið mikið til tals síðustu daga í kjölfar kynningar á svokölluðu Reykjavíkurmódeli, sem leggst misvel í fólk. Vegna þessarar umræðu birti Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún benti á að sveitarfélagið hefði tekið upp svipaða stefnu og borgin stefnir á, það er skráningu barna eftir hádegi á föstudögum. Hins vegar hafi gjaldtaka ekki hækkað. Börn komist tiltölulega snemma inn á leikskóla, en það sé þó rými til að gera betur. Það þurfi að vera hægt að taka spjallið. „Mér finnst bara mikilvægt að fara ekki í skotgrafir. Ræða þessi mál af yfirvegun. Það hafa allir eitthvað til síns máls. Það getur verið flókið að vera foreldri og þurfa að vinna langan vinnudag til að hafa í sig og á. Það er önnur hliðin á málinu. Hin hliðin er að leikskólinn þarf á góðu starfsfólki að halda og ræður ekki við þessi endalausu umskipti í starfsmannahópnum. Veikindafjarvistir og annað. Það verður allt of mikið álag, ég tala nú ekki um álagið á börnin,“ segir Regína. Hún hvetur stjórnvöld til að skoða að lengja fæðingarorlof. Í Svíþjóð fá foreldrar átján mánuði en á Íslandi tólf. „Mér finnst við þurfa að hlusta. Ein leið er að lengja fæðingarorlofið. Við þurfum kannski ekki að fara alveg jafn langt og Svíar en bara það myndi muna um bara tvo mánuði í viðbót. Ég þekki til ungra foreldra og heyri að ef þeir hefðu fjárhagslega möguleika á lengra fæðingarorlofi myndu þeir taka það,“ segir Regína. Börn og uppeldi Fæðingarorlof Mosfellsbær Mest lesið Ár frá morðtilrauninni: „Reyndi að drepa mig og það var eins og að drekka vatn fyrir hann“ Innlent Fréttamaður Ríkisútvarpsins sakaður um áreitni Innlent Frelsinu fagnað á fjórhjóli sem Sjúkratryggingar greiða ekki niður Innlent Fella niður vörugjöld á vistvæna bíla en hækka á aðra Innlent Lögreglan fjarlægði „fátæktargildru“ ÖBÍ Innlent Andrés prins afsalar sér öllum titlum í kjölfar ásakana Erlent Dró strax í land með sölu stýriflauga eftir spjallið við Pútín Erlent Gagnrýnir ummæli Elds Smára: „Slökkvum eldinn“ Innlent Oddný Sv. Björgvinsdóttir er látin Innlent Máttu gauka nafni tengdamóðurinnar að Ásthildi Lóu Innlent Fleiri fréttir Vill skoða að lengja fæðingarorlof Allt stefnir í verkfall flugumferðarstjóra á sunnudag Skilji áhyggjurnar Fara fram á gæsluvarðhald yfir meintum brennuvargi Fréttamaður Ríkisútvarpsins sakaður um áreitni Um sé að ræða afturför í jafnréttismálum Fella niður vörugjöld á vistvæna bíla en hækka á aðra Máttu gauka nafni tengdamóðurinnar að Ásthildi Lóu Fimm ár fyrir að stinga mann í tvígang í brjóstið Misskilningur að flugvélin hafi breytt um stefnu vegna veðurs Getur ekki sagt til um hvort hún myndi kvitta undir náðun Kouranis Framtíð PCC á Bakka ekki útséð „Ekki á réttri leið“ samþykki samfélagið fátækt Ár frá morðtilrauninni: „Reyndi að drepa mig og það var eins og að drekka vatn fyrir hann“ Oddný Sv. Björgvinsdóttir er látin Uppsagnir hjá Sýn, staða fjölmiðla og trans dans Miðflokksins Bein útsending: Ætlum við að móta okkar eigin framtíð? Lögreglan fjarlægði „fátæktargildru“ ÖBÍ Yfir þúsund börn bíða eftir því að komast til talmeinafræðings Gagnrýnir ummæli Elds Smára: „Slökkvum eldinn“ Frelsinu fagnað á fjórhjóli sem Sjúkratryggingar greiða ekki niður Áætlanir um málsafgreiðslu ráðuneytis brugðust 26 sinnum Vill breytingar á úreltum reglum, sama í hvora áttina Höggvið á hnút svo börnin í Nuuk fái loks nýja skólann Gagnrýna drög að frumvarpi um brottfararstöð: Ætlað að líkjast fangelsi Sex vilja fyrrum embætti Úlfars Enginn matur í ísskápum dæmi um vanrækslu Skoða hvort þurfi að tilkynna samningana til ESA Hverfið gert að umferðareyju raungerist hugmyndir Strætó Skoðar að tilkynna bensínstöðvamálið til ESA og nýtt líf með fjórhjóli Sjá meira