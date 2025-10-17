Innlent

Vill skoða að lengja fæðingar­or­lof

Bjarki Sigurðsson skrifar
Regína Ásvaldsdóttir er bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
Regína Ásvaldsdóttir er bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Vísir/Bjarni

Bæjarstjóri Mosfellsbæjar vill að stjórnvöld skoði að lengja fæðingarorlof til að mæta vanda foreldra. Tal um breytingar á fyrirkomulagi leikskóla megi ekki fara fram í skotgröfum.

Leikskólamálin í Reykjavík hafa verið mikið til tals síðustu daga í kjölfar kynningar á svokölluðu Reykjavíkurmódeli, sem leggst misvel í fólk.

Vegna þessarar umræðu birti Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún benti á að sveitarfélagið hefði tekið upp svipaða stefnu og borgin stefnir á, það er skráningu barna eftir hádegi á föstudögum. Hins vegar hafi gjaldtaka ekki hækkað. Börn komist tiltölulega snemma inn á leikskóla, en það sé þó rými til að gera betur. Það þurfi að vera hægt að taka spjallið.

„Mér finnst bara mikilvægt að fara ekki í skotgrafir. Ræða þessi mál af yfirvegun. Það hafa allir eitthvað til síns máls. Það getur verið flókið að vera foreldri og þurfa að vinna langan vinnudag til að hafa í sig og á. Það er önnur hliðin á málinu. Hin hliðin er að leikskólinn þarf á góðu starfsfólki að halda og ræður ekki við þessi endalausu umskipti í starfsmannahópnum. Veikindafjarvistir og annað. Það verður allt of mikið álag, ég tala nú ekki um álagið á börnin,“ segir Regína.

Hún hvetur stjórnvöld til að skoða að lengja fæðingarorlof. Í Svíþjóð fá foreldrar átján mánuði en á Íslandi tólf.

„Mér finnst við þurfa að hlusta. Ein leið er að lengja fæðingarorlofið. Við þurfum kannski ekki að fara alveg jafn langt og Svíar en bara það myndi muna um bara tvo mánuði í viðbót. Ég þekki til ungra foreldra og heyri að ef þeir hefðu fjárhagslega möguleika á lengra fæðingarorlofi myndu þeir taka það,“ segir Regína. 

Börn og uppeldi Fæðingarorlof Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið