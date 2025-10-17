Tilkoma brottfararstöðvar á Suðurnesjum er mikilvæg svo hægt sé að framfylgja stefnu stjórnvalda í málaflokknum, að mati dómsmálaráðherra. Um lokaúrræði sé að ræða og ekki hægt að una við núverandi ástand þar sem hælisleitendur eru vistaðir í fangelsum. Mannúðarsamtök telja að dvöl barna í slíku úrræði gæti haft varanleg áhrif á geðheilsu þeirra.
Frumvarp ráðherra felur í sér að sett verði upp svokölluð brottfararstöð á Suðurnesjum þar sem einstaklingar eru vistaðir sem fengið hafa synjun á dvalarleyfi, til þess að tryggja að þeir yfirgefi landið. Frumvarpið hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda og má þar nú finna umsagnir frá fjölda mannréttindasamtaka sem gagnrýna það harðlega og segja lítinn sem engan mun á úrræðinu og fangelsum.
Framkvæmdastjóri Barnaheilla hefur sérstakar áhyggjur af geðheilsu barna sem til standi að loka inni.
„Við eigum mikið af gögnum um börn í varðhaldi og langtímaáhrifin sem það hefur á börn að vera í varðhaldi, þó það sé í stuttan tíma. Þetta tiltekna frumvarp gefur til kynna 3-9 daga en það hefur varanleg áhrif á börn þegar þau eru í lokuðum úrræðum, eða fangelsum.“
Dómsmálaráðherra segir úrræðið hugsað sem algjört lokaúrræði gagnvart fólki sem sýni engan samstarfsvilja. Ísland sé eina Schengen ríkið án slíkrar brottfararstöðvar. „Varðandi þessa gagnrýni get ég auðvitað skilið þessi sjónarmið, hvaðan þau koma en eins og ég segi: Ísland er eftirbátur annarra ríkja hvað þetta varðar og þetta snýst um það að geta framfylgt hérna ákveðinni stefnu í þessum málaflokki.“
Ekkert fylgdarlaust barn verði vistað á brottfarastöðinni og segir ráðherra það hennar von að sem fæsta þurfi að vista þar, horft sé til þess að sundra ekki fjölskyldum. „Og ég held við þurfum alltaf að hugsa til þess að þegar samtök segja að þetta úrræði sé harkalegt, þá er það auðvitað á ákveðinn hátt þannig. Þetta er ákveðin þvingunarráðstöfun til þess að ná að framfylgja ákveðnum ákvörðunum.“
Hinn valkosturinn sé sá að una áfram við óbreytt ástand, þar sem fólk er vistað í fangelsi, sem sé langtum harkalegri leið. „En ég skil alveg áhyggjurnar og þetta er eins og ég segi algjört lokaúrræði um það að við náum að koma fólki úr landi sem hefur fengið synjun allsstaðar í kerfinu, kært ákvörðun, fengið aðra rýni, fær synjun en neitar að fara og sýnir enga samvinnu.“