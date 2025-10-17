Samtök iðnaðarins efna til opins fundar um þróun og áhrif gervigreindar í heiminum og stöðu Íslands í gervigreindarkapphlaupinu, tækifærin sem þjóðin standi frammi fyrir og áskoranir.
Yfirskrift fundarins er Ætlum við að móta okkar eigin framtíð? og fer hann fram í Grósku í Reykjavík klukkan 12:00-13:30. Hægt er að fylgjast með fundinum í spilaranum.
Aðalfyrirlesari er William Barney, formaður Pacific Telecommunications Council, sem hefur hlotið alþjóðlegar viðurkenningar á sviði fjarskipta og gagnatenginga. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Samtökum iðnaðarins.
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI
Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra
William Barney, formaður Pacific Telecommunications Council
Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP Games
Sigríður Snævarr, fv. sendiherra
Björn Brynjúlfsson, forstjóri Borealis Data Center
Róbert Helgason, framkvæmdastjóri Fordæmi
Hinrik Jósafat Atlason, framkvæmdastjóri Atlas Primer
Hildur Einarsdóttir, forstjóri Advania á Íslandi
Sigríður Mogensen, sviðsstjóri hjá SI
Gunnar Sigurðarson, viðskipastjóri hjá SI
Erla Tinna Stefánsdóttir, viðskiptastjóri hjá SI