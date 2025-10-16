Ók á brott eftir að hafa keyrt á hjólandi dreng

Ökumaður keyrði á ellefu ára dreng á hjóli og ók svo í burtu án þess að stöðva. Faðir drengsins segir hann í andlegu áfalli og leitar vitna að atvikinu.
Atvikið átti sér stað rétt eftir klukkan tvö á gatnamótum Kirkjuteigs og Reykjavegar í Laugarneshverfinu í Reykjavík. Drengurinn, sem er í sjötta bekk, var að hjóla yfir gangbraut við Laugarnesskóla þegar keyrt var á hann.
„Ég var í vinnunni og sonur minn hringir í mig hágrátandi. Hann hafði komið sér heim á löskuðu hjóli,“ segir Björgvin Halldór Björnsson, faðir drengsins. Hann auglýsti eftir vitnum að atvikinu á Facebook-síðu Laugarneshverfisins.
„Hann lýsir þessu þannig að hann hafi komið hjólandi að gangbrautinni og hægt á sér og bíllinn hægði á sér líka. Svo fór hann rólega yfir og bíllinn hafi farið líka af stað og keyrt á hjólið svo hann dettur af því.“
Ökumaðurinn keyrði bílinn yfir framdekk hjólsins og þurfti sonur Björgvins að kippa að sér fótunum svo að þeir yrðu ekki einnig undir dekkjum bílsins.
„Svo er bíllinn bara farinn og hann liggur þarna eftir í áfalli,“ segir Björgvin.
„Hann er hruflaður á hnénu eftir fallið en þetta var virkilegt áfall. Hann er miður sín að bíllinn myndi keyra í burtu og yfir hjólið hans.“
Eitt vitni varð að atburðinum, kona sem gaf sig á tal við drenginn. Þeirra leiðir skyldu en í færslu á Facebook-síðu Laugarneshverfis auglýsir Björgvin eftir vitni.
„[Drengurinn] telur að ökumaðurinn hafi ekki getað dulist að hann hafi keyrt á hann,“ skrifar Björgvin sem hefur haft samband við lögreglu vegna málsins.
„Fólk verður að passa sig í umferðinni og það er ólíðandi að fólk sé að yfirgefa vettvang án þess að ganga úr skugga um að það sé allt í lagi með drenginn,“ segir hann.