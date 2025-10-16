Innlent

Bein út­sending: Öryggis- og varnar­mál á ráð­stefnu al­manna­varna

Árni Sæberg skrifar
Ráðstefnan er haldin á Hilton Reykjavík Nordica.
Árleg ráðstefna almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra verður haldin milli klukkan 13 og 16 í dag. Sérstök áhersla verður lögð á öryggis- og varnarmálahlutverk almannavarnadeildarinnar. Ráðstefnan verður í beinni útsendingu á Vísi.

Ráðstefnan, sem fer fram í fjórða sinn, mun eins og áður fjalla um almannavarnamál á Íslandi. Sérstök áhersla verður lögð á öryggis- og varnarmálahlutverk almannavarnadeildarinnar.

Fylgjast má með ráðstefnunni í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

Dagskrá:

13:00 – 13:10 // Opnun ráðstefnunnar

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra

13:10 – 13:40 // Almannavarnir / Uppbygging og hlutverk

Uppbygging og hlutverk almannavarnarkerfisins á Íslandi í ljósi þróunar alþjóðamála. Leiðbeiningar til almennings auk annarra verkefna sem snúa beint að auknum viðnámsþrótti alls samfélagsins.

Runólfur Þórhallsson, sviðsstjóri Almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra

13:40 – 14:10 // Ísland Ótengt

CERT-IS og Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra stóðu fyrir fjölmennri æfingu í byrjun árs þar sem fjölmargir fulltrúar einkafyrirtækja og opinberra stofnana tókust á við nokkrar stigvaxandi sviðsmyndir afleiðinga þess að sæstrengir tengdir við ísland myndu rofna. Farið verður yfir niðurstöður æfingarinnar.

Aðalsteinn Jónsson, sérfræðingur hjá CERT-IS

14:10 – 14:40

Kaffihlé

14:40 – 15:10 // Samtal við samfélagið – hverjir treysta lögreglu og hvað hefur áhrif?

Jákvæð samskipti við lögregluna geta styrkt traust, á meðan neikvæð reynsla getur fljótt grafið undan því. Víðtækari félagslegir og pólitískir þættir, eins og aldur, menntun, uppruni og pólitískar skoðanir, hafa einnig áhrif á hvernig almenningur metur lögregluna.

Rannveig Þórisdóttir, sviðsstjóri þjónustusviðs ríkislögreglustjóra

15:10 – 15:40 // Fjölþáttaógnir

Fjölþáttaógnir steðja nú sem raunveruleg ógn að ríkjum Evrópu. Fjölþáttaógnir geta beinst að borgaralegum stofnunum og mikilvægum innviðum Íslands, sérstaklega í formi netárása, skemmdarverka, njósna, undirróðurs, hryðjuverka og skipulagðrar brotastarfsemi. Óvinveitt ríki geta nýtt sér veikleikana í vestrænni samfélagsgerð til að grafa undan stöðugleika og trausti almennings til stofnana samfélagsins.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri

15:40 – 15:50

Samantekt //

Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri Almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra

Almannavarnir Öryggis- og varnarmál

