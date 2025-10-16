„Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. október 2025 10:35 Britney Spears hefur ekki sést meðal almennings í rúm fimm ár en á sama tíma hefur fólk haft miklar áhyggjur af andlegri heilsu hennar. Hún segir fólki að hlusta ekki á slúðurpressuna. Getty/Axelle Poppstjarnan Britney Spears segir „stöðugar gaslýsingar“ Kevins Federline, fyrrverandi eiginmanns hennar, vera „gríðarlega særandi og slítandi“. Sambönd við táningsdrengi séu flókin en hún hefði alltaf þráð að hafa syni sína tvo í lífi sínu. Federline gefur út ævisögu sína, You Thought You Knew, seinna í þessum mánuði og er þegar byrjaður að auglýsa hana. Meðal þess sem hefur birst úr bókinni eru lýsingar hans á kókaínnotkun Spears meðan hún var enn með barn á brjósti og ógnvekjandi hegðun hennar þegar synirnir gistu hjá henni. Federline sagðist ekki hafa talað við Spears í mörg ár en frétt af hegðun hennar gegnum syni þeirra tvo, Jayden James og Sean Preston. Einnig skrifar Federline um #FreeBritney-hreyfinguna og sjálfstæðisbaráttu Spears sem losnaði undan þrettán ára forræði föður síns, Jamie Spears, árið 2021. Telur hann það hafa skaðað söngkonuna og hún sé tifandi tímasprengja. „Stöðugar gaslýsingar fyrrverandi eiginmanns míns eru gríðarlega særandi og slítandi. Ég hef alltaf grátbeðið og öskrað á líf með strákunum mínum,“ skrifaði Spears í færslu á X (Twitter) í gær. „Ég mun alltaf elska þá“ Hún hefði misst kjarkinn eftir að hafa séð synina sáralítið síðustu ár en sambönd við táningsstráka væru líka flókin. „Því miður hafa þeir alla tíð verið vitni að virðingarleysinu sem faðir þeirra sýnir mér. Þeir þurfa að axla ábyrgð á sér sjálfum. Annar sonurinn hefur bara séð mig í 45 mínútur síðustu fimm ár og hinn hefur heimsótt mig fjórum sinnum á fimm árum,“ skrifaði söngkonan. Britney með sonunum tveimur í brúðkaup systur sinna, Jamie Lynn. Hún sagðist líka vera stolt manneskja og myndi héðan af láta synina vita hvenær hún væri laus. „Treystið mér, þessar hvítu lygar í bókinni fara beint í bankann og ég er sú eina sem raunverulega særist hérna. Ég mun alltaf elska þá og ef þið þekkið mig í alvöru munuð þið ekki pæla í þessum æsifréttum um geðheilsu mína og drykkju,“ skrifaði Spears. Hún væri gáfuð kona sem hefði reynt að lifa „helgu lífi í einrúmi“ síðustu ár. Engin kona myndi láta bjóða sér slíkt án þess að svara fyrir sig. Áður hafði talsmaður söngkonunnar sagt að Federline væri enn einu sinni að reyna að hagnast á Spears eftir að meðlagsgreiðslur frá henni hættu að berast. Geðheilbrigði Tónlist Sjálfræðisbarátta Britney Spears Bandaríkin Hollywood Börn og uppeldi Tengdar fréttir Enn veldur Britney áhyggjum Tónlistarkonan Britney Spears veldur aðdáendum sínum enn á ný áhyggjum. Nú segist hún hafa dottið niður stiga heima hjá vini sínum og er ekki viss hvort hún sé fótbrotin eða ekki. 6. október 2025 13:31 Britney greinir frá því hvers vegna hún snoðaði sig Bandaríska tónlistarkonan Britney Spears hefur greint frá því hvers vegna hún snoðaði sig árið 2007. Athæfið vakti heimsathygli en söngkonan segir nú í væntanlegri ævisögu sinni að það hafi verið sín viðbrögð við ofsafengnum útlitskröfum. 17. október 2023 16:31 Mest lesið Slappur smassborgari Gagnrýni „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin Lífið Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Lífið Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið Lífið Heitasta hámhorfið í haust Lífið Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Tíska og hönnun Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Lífið „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Lífið „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Lífið Fleiri fréttir „Stöðugar gaslýsingar fyrrverandi eiginmanns míns eru gríðarlega særandi“ Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin „Ef ég vil breyta heiminum þarf ég að byrja á mér sjálfri“ Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Leyndarmál Móu að hinni fullkomnu kvöldförðun Allt jafnt fyrir lokaspurninguna og spurt var um stað Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Heitasta hámhorfið í haust Pistasíu- og döðludraumur Jönu D'Angelo er látinn Laufey gerist rithöfundur Boðberi jólanna risinn á ný „Hélt að hjartað myndi springa úr brjóstinu“ Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Þórarinn Arnar keypti glæsihús Tona á Arnarnesi Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Eignuðust „risastóran“ dreng Grét oft fyrstu mánuðina en gafst ekki upp Ungur karlmaður á Akureyri hefur saumað tvo þjóðbúninga á sig „Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Sjá meira