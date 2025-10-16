Lífið

„Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðar­lega særandi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Britney Spears hefur ekki sést meðal almennings í rúm fimm ár en á sama tíma hefur fólk haft miklar áhyggjur af andlegri heilsu hennar. Hún segir fólki að hlusta ekki á slúðurpressuna.
Britney Spears hefur ekki sést meðal almennings í rúm fimm ár en á sama tíma hefur fólk haft miklar áhyggjur af andlegri heilsu hennar. Hún segir fólki að hlusta ekki á slúðurpressuna. Getty/Axelle

Poppstjarnan Britney Spears segir „stöðugar gaslýsingar“ Kevins Federline, fyrrverandi eiginmanns hennar, vera „gríðarlega særandi og slítandi“. Sambönd við táningsdrengi séu flókin en hún hefði alltaf þráð að hafa syni sína tvo í lífi sínu.

Federline gefur út ævisögu sína, You Thought You Knew, seinna í þessum mánuði og er þegar byrjaður að auglýsa hana. Meðal þess sem hefur birst úr bókinni eru lýsingar hans á kókaínnotkun Spears meðan hún var enn með barn á brjósti og ógnvekjandi hegðun hennar þegar synirnir gistu hjá henni.

Federline sagðist ekki hafa talað við Spears í mörg ár en frétt af hegðun hennar gegnum syni þeirra tvo, Jayden James og Sean Preston. Einnig skrifar Federline um #FreeBritney-hreyfinguna og sjálfstæðisbaráttu Spears sem losnaði undan þrettán ára forræði föður síns, Jamie Spears, árið 2021. Telur hann það hafa skaðað söngkonuna og hún sé tifandi tímasprengja.

„Stöðugar gaslýsingar fyrrverandi eiginmanns míns eru gríðarlega særandi og slítandi. Ég hef alltaf grátbeðið og öskrað á líf með strákunum mínum,“ skrifaði Spears í færslu á X (Twitter) í gær.

„Ég mun alltaf elska þá“

Hún hefði misst kjarkinn eftir að hafa séð synina sáralítið síðustu ár en sambönd við táningsstráka væru líka flókin.

„Því miður hafa þeir alla tíð verið vitni að virðingarleysinu sem faðir þeirra sýnir mér. Þeir þurfa að axla ábyrgð á sér sjálfum. Annar sonurinn hefur bara séð mig í 45 mínútur síðustu fimm ár og hinn hefur heimsótt mig fjórum sinnum á fimm árum,“ skrifaði söngkonan.

Britney með sonunum tveimur í brúðkaup systur sinna, Jamie Lynn.

Hún sagðist líka vera stolt manneskja og myndi héðan af láta synina vita hvenær hún væri laus.

„Treystið mér, þessar hvítu lygar í bókinni fara beint í bankann og ég er sú eina sem raunverulega særist hérna. Ég mun alltaf elska þá og ef þið þekkið mig í alvöru munuð þið ekki pæla í þessum æsifréttum um geðheilsu mína og drykkju,“ skrifaði Spears. 

Hún væri gáfuð kona sem hefði reynt að lifa „helgu lífi í einrúmi“ síðustu ár. Engin kona myndi láta bjóða sér slíkt án þess að svara fyrir sig. Áður hafði talsmaður söngkonunnar sagt að Federline væri enn einu sinni að reyna að hagnast á Spears eftir að meðlagsgreiðslur frá henni hættu að berast.

Geðheilbrigði Tónlist Sjálfræðisbarátta Britney Spears Bandaríkin Hollywood Börn og uppeldi

Tengdar fréttir

Enn veldur Britney áhyggjum

Tónlistarkonan Britney Spears veldur aðdáendum sínum enn á ný áhyggjum. Nú segist hún hafa dottið niður stiga heima hjá vini sínum og er ekki viss hvort hún sé fótbrotin eða ekki.

Brit­n­ey greinir frá því hvers vegna hún snoðaði sig

Banda­ríska tón­listar­konan Brit­n­ey Spears hefur greint frá því hvers vegna hún snoðaði sig árið 2007. At­hæfið vakti heims­at­hygli en söng­konan segir nú í væntan­legri ævi­sögu sinni að það hafi verið sín við­brögð við ofsa­fengnum út­lits­kröfum.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.