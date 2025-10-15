Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. október 2025 14:26 Britney Spears með strákunum sínum, Sean Preston og Jayden James, á leik LA Dodgers. Hún missti forræði yfir þeim í kjölfar skilnaðarins 2007 en hittir þá hins vegar reglulega. getty/nordicphotos Fyrrverandi eiginmaður Britney Spears lýsir undarlegri hegðun söngkonunnar í nýútkominni ævisögu sinni og segir hana vera tifandi tímasprengju. Talsmaður Spears segir hann reyna að hagnast á stjörnunni nú þegar meðlagsgreiðslurnar berast ekki lengur frá henni. Tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn Kevin Federline og poppstjarnan Britney Spears trúlofuðu sig sumarið 2004 eftir að hafa deitað í nokkra mánuði. Britney Spears og Kevin Federline þegar allt virtist leika í lyndi.Getty/Jeffrey Mayer Þau giftu sig í september 2007 undir háværri fjölmiðlaumfjöllun um að hann væri gullgrafari sem ásældist peninga hennar. Fyrri sonur þeirra, Sean Preston Federline, fæddist í september 2005 og sá seinni, Jayden James Federline, ári síðar. Þrátt fyrir barnalánið virtist ekki allt í lyndi. Nokkrum mánuðum eftir fæðingu seinni sonarins sótti Spears um skilnað og óskaði eftir forræði yfir drengjunum tveimur. Fjölmiðlastormurinn í kringum söngkonuna var gríðarlegur í byrjun árs 2007. Samhliða mikilli áfengisneyslu og versnandi geðheilsu fékk Britney taugaáfall. Hún fór í kjölfarið í meðferð að beiðni móður sinnar og komust þau Federline að samkomulagi um skilnaðinn um vorið. Sjá: Britney rakar sig sköllótta Skilnaðurinn gekk í gegn sumarið 2007 en þá tóku við harðvítugar forræðisdeilur þar sem Federline hafði á endanum betur og fékk fullt forræði yfir drengjunum. Britney var gert að greiða honum meðlag og fékk rétt til að heimsækja börnin. Vopnuð hníf í dyragættinni Federline er nú að gefa út ævisögu sína, You Thought You Knew, sem kemur út 21. október næstkomandi en dagblaðið New York Times hefur birt bút úr óútkominni ævisögunni. Britney með Jayden og systurdóttur sinni, Maddie Aldridge.Getty Federline segir í bókinni að synirnir hafi sem táningar ekki viljað dvelja hjá móður sinni vegna ógnvekjandi hegðunar hennar. „Þeir vöknuðu stundum á næturnar og sáu hana standa þögla í dyragættinni, að horfa á þá sofa - Ó ertu vaknaður? - haldandi á hníf,“ skrifar Federline á einum stað. „Síðan sneri hún við og gekk í burtu án skýringa,“ skrifar hann jafnframt. Britney hefur undanfarin ár vakið athygli fyrir óvenjulega hegðun sína og skrítin dansmyndbönd en í einu slíku fyrir tveimur árum dansaði hún í eldhúsinu sínu með hníf í hvorri hendi. View this post on Instagram A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears) Þeir sem frelsuðu Britney þurfi nú að bjarga henni Federline lýsir einnig áhyggjum sínum yfir versnandi ástandi Spears í dag og varar við því að hún „þeysist í átt að einhverju óafturkræfu“. „Það er orðið ómögulegt að láta eins og allt sé í lagi,“ skrifar hann í bókinni. „Þaðan sem ég sit þá tifar klukkan og við nálgumst elleftu stundu.“ „Eitthvað slæmt mun gerast ef hlutirnir breytast ekki og minn stærsti ótti er að synir okkar muni þurfa að eiga við afleiðingarnar,“ skrifaði hann jafnframt í bókinni. Federline heldur því fram að Free Britney-hreyfingin, sem barðist fyrir því að Spears myndi losna undan forsjá föður síns, hafi skaðað hana frekar en hjálpað henni þegar hún fékk frelsið að nýju 2021 eftir þrettán ár í forsjá Jamie Spears. „Allt þetta fólk sem lagði svona mikið í það ætti að leggja jafnmikið í ,Björgum Britney'-hreyfinguna. Því þetta snýst ekki lengur um frelsi heldur það að lifa af,“ skrifar hann. Federline segir að nú sem aldrei fyrr þurfi synir þeirra á hjálp fólks að halda. Hann hafi sjálfur verið stuðpúði drengjanna í mörg ár en nú sé kominn tími á aðgerðir. Federline tjáði sig nánar um stöðu mála í viðtali við Entertainment Tonight í auglýsingaskini fyrir bókina. Ekki fleiri meðlagsgreiðslur Britney hefur að sjálfsögðu svarað ásökunum Federline og segir þær tengjast fjárhagsstöðu hans. „Með nýjum fréttum úr bók Kevins eru hann og aðrir enn einu sinni að hagnast á henni. Hið sorglega er að það kemur í kjölfar þess að meðlagsgreiðslur til hans hættu,“ sagði talsmaður Spears við People á þriðjudag. Sjá einnig: Britney Spears sár út í barnsföður sinn Eftir skilnaðinn var Spears gert að greiða Federline tuttugu þúsund dali mánaðarlega í meðlagsgreiðslur. Greiðslurnar vor tvöfaldaðar í 40 þúsund árið 2018 þar sem bræðurnir vörðu enn meiri tíma hjá föður sínum í Hawaii. Britney greiddi síðustu greiðsluna í nóvember 2024 skömmu eftir átján ára afmæli Jaydens og útskrift hans úr menntaskóla. „Það eina sem henni er annt um eru börnin, Sean Preston og Jayden James, og vellíðan þeirra í þessum æsingaskrifum,“ sagði einnig í tilkynningu frá talsmanni hennar. Spears rakti sjálf sína hlið af skilnaðinum í ævisögunni The Woman in Me árið 2023 þar sem hún sagði Federline hafa „tekið heim hennar af henni“ í forsjárdeilunni og fjölskylda hennar hafi ekki veitt henni neinn stuðning á þeim erfiða tíma. 