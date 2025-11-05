Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Vistor 5. nóvember 2025 08:36 ColdZyme er munnúði sem sprautað er aftast í hálsinn við fyrstu merki um kvef eða flensulík einkenni. Úðinn myndar verndandi hjúp sem fangar veirurnar áður en þær ná að sýkja frumurnar og fjölga sér. Flest okkar kvefast nokkrum sinnum á ári og lítum á það sem óumflýjanlegan fylgifisk vetrarins. En nýjar vísindarannsóknir benda til þess að það þurfi ekki lengur að vera svo. ColdZyme® munnúði hefur nú fengið staðfestingu í virtum vísindaritum á virkni til að draga úr veirumagni, stytta veikindatíma og draga úr einkennum kvefs. Vísindalegar niðurstöður staðfesta árangurinn Tvær nýlegar, óháðar rannsóknir sem birtust í The Journal of Physiology árið 2025 sýna að ColdZyme® hefur veruleg áhrif á bæði alvarleika og lengd einkenna kvefs. Í einni rannsókninni, sem framkvæmd var við University of Kent í Bretlandi, tóku 164 virkir íþróttamenn þátt í samanburðarrannsókn þar sem þeir notuðu annaðhvort ColdZyme eða lyfleysu við fyrstu merki um kvef. Niðurstöðurnar voru afgerandi: þeir sem notuðu ColdZyme voru að meðaltali veikir í helmingi styttri tíma samanborið við lyfleysuhópnum. Að auki höfðu þeir 94% minna magn af kvefveirum í hálsi og lýstu mildari einkennum, sérstaklega minna nefrennsli, hálsóþægindum og minna almennu sleni. Í annarri rannsókn, sem fram fór við University of Veterinary Medicine Vienna í Austurríki, voru áhrif ColdZyme skoðuð á frumur í rannsóknarstofu. Þar kom í ljós að úðinn hindraði veirur í að festast við frumur í öndunarvegi og dró úr veirufjölgun um allt að 100%. Frumurnar héldu eðlilegri virkni og sýndu engin merki um skemmdir, sem staðfestir að ColdZyme virkar sem raunverulegur varnarhjúpur gegn veirusýkingum. Hvernig virkar ColdZyme®? ColdZyme er munnúði sem úðað aftast í hálsinn við fyrstu merki um kvef eða flensulík einkenni. Úðinn myndar verndandi hjúp sem grípur veirurnar áður en þær ná að sýkja frumurnar og fjölga sér. Með því að hindra útbreiðslu veirunnar nær líkaminn að vinna á sýkingunni hraðar. Þessi verndarhjúpur hefur þrefaldan ávinning: Grípur veiruna og kemur í veg fyrir að hún nái að festa sig. Gerir veiruna óvirka, þannig að hún getur hvorki fjölgað sér né dreifst. Veitir vörn og raka sem ver munn og háls, sem getur hjálpað til við að minnka óþægindi á fyrstu stigum sýkingar. ColdZyme er CE-merkt lækningatæki samkvæmt nýjustu Evrópureglugerð (MDR, flokkur III), sem krefst strangra klínískra gagna og gæðaeftirlits. Það er án rotvarnarefna, glútenlaust, laktósafrítt og sykurlaust og hentar bæði fullorðnum og börnum frá fjögurra ára aldri. Hagnýt notkun fyrir daglegt líf Til að ná hámarksárangri er mælt með að nota ColdZyme strax við fyrstu einkenni, t.d. þegar særindi finnast í hálsi eða við förum að hnerra. Einnig er hægt að nota úðann fyrirbyggjandi, til dæmis ef þú hefur verið í snertingu við veikan einstakling eða ert að ferðast í flugi þar sem loftgæði eru takmörkuð. Úðinn er einfaldur í notkun: tveir úðar á tveggja tíma fresti, allt að sex sinnum á dag. Notkun má halda áfram þar til einkenni hverfa að mestu. ColdZyme fellur auðveldlega inn í daglega rútínu, heima, á vinnustað, í íþróttum eða á ferðalagi. ColdZyme hentar fyrir fullorðna og börn 4. ára og eldri. Þurftu ekki að missa úr æfingu Íþróttafólk sem tók þátt í rannsóknunum upplifði ekki aðeins færri veikindadaga heldur einnig færri daga þar sem æfingar þurftu að falla niður eða fara fram á lægra álagi. Þetta skiptir miklu máli í íþróttaheiminum þar sem hvert æfingadagur skiptir máli. En ávinningurinn nær langt út fyrir íþróttafólk, hann nýtist öllum sem vilja halda heilsu, vera minna frá vinnu og jafna sig hraðar. Ný hugsun í baráttunni við kvef ColdZyme vinnur á orsök kvefsins, veirunni. Með því að draga úr fjölda veira í hálsi minnkar líkaminn álagið á ónæmiskerfið, og einkenni verða vægari. ColdZyme fæst í öllum apótekum, Hagkaup og Fjarðarkaup. 