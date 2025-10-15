Biður Pútín um að afhenda Assad Samúel Karl Ólason skrifar 15. október 2025 11:07 Ahmed al-Sharaa og Vladimír Pútín funda í Moskvu í dag. Bashar al-Assad, fyrrverandi einræðisherra Sýrlands er einnig þar en Sýrlendingar eru ólmir í að koma höndum yfir hann. Rússar vilja ólmir halda stjórn á tveimur herstöðvum í Sýrlandi. EPA Ahmed al-Sharaa, forseti Sýrlands, er í Moskvu þar sem hann mun í dag funda með Vladimír Pútín, forseta Rússlands. Þeir eru sagðir ætla að ræða samskipti ríkjanna, veru rússneskra hermanna í Sýrlandi og mögulega örlög fyrrverandi einræðisherra Sýrlands, Bashar al-Assad. Þetta er fyrsti fundur leiðtoganna frá því al-Sharaa tók völd í Sýrlandi. Ríkismiðlar Sýrlands segja að al-Sharaa og Pútín muni ræða mögulegt viðskiptasamstarf ríkjanna og aukna samvinnu. Talsmaður Pútíns sagði í morgun að þeir myndu einnig líklega ræða rússneskar herstöðvar í Sýrlandi. Það eru herstöðvar sem Rússar vilja halda áfram og eiga þeir ýmislegt að bjóða al-Sharaa í skiptum. Má þar nefna aðstoð við lagfæringar á olíuinnviðum Sýrlands, fjárhagsaðstoð og jafnvel Assad sjálfan. AFP fréttaveitan hefur eftir sýrlenskum embættismanni að al-Sharaa muni biðja Pútín um að fá Assad afhentan. Í nýlegu viðtali við 60 mínútur sagði al-Sharaa að ríkisstjórn hans myndi beita öllum löglegum leiðum til að koma höndum yfir Assad svo hægt yrði að rétta yfir honum fyrir glæpi hans gegn sýrlensku þjóðinni. Assad hefur um árabil verið sakaður um umfangsmikla glæpi gegn íbúum Sýrlands og ofbeldi í garð þeirra. Ríkisstjórn Assads stundaði það lengi að láta fólk hverfa en slíkum tilfellum fjölgaði mjög um 2011, þegar andóf gegn ríkisstjórninni jókst. Pyntingar voru tíðar og tugir þúsunda eru sagðir hafa verið látnir hverfa. Sjá einnig: Öngþveiti við „sláturhús“ Assads Al-Sharaa gekk lengi undir nafninu Mohammed al-Jolani og var lengi leiðtogi uppreisnarhóps sem kallast HTS í norðurhluta Sýrlands. Þar stýrði hann í raun eigin smáríki í Idlib-héraði en í desember í fyrra gerðu HTS-liðar og aðrir uppreisnarmann skyndisókn gegn stjórnarher Bashar al-Assad og tókst þeim að velta einræðisherranum úr sessi eftir þrettán ára borgarastyrjöld. Sharaa var áður meðlimur í al-Qaeda og átti það einnig við uppreisnarhóp hans. Á árum áður heyrði Sharaa undir Abu Bakr al-Baghdadi, sem stofnaði síðar Íslamska ríkið, og sendi hann Sharaa til Sýrlands til að ná þar fótfestu fyrir hryðjuverkasamtökin. Árið 2016 lýsti Sharaa þó yfir að hann ætlaði að slíta öll tengsl við al-Qaeda og breytti hann nafni hópsins sem hann leiddi úr Jabhat Al Nusra í Hayat Tahrir al-Sham, eða HTS. Herstöðvarnar mikilvægar Rússum Þegar uppreisnarmennirnir brutu stjórnarherinn á bak aftur flúði Assad rakleiðis til Moskvu, þar sem hann ku halda til í dag. Rússar höfðu þá um árabil aðstoðar Assad og stjórnarherinn gegn uppreisnar- og vígahópum með ítrekuðum og mannskæðum loftárásum, auk annars konar stuðnings. Fyrir það fengu Rússar aðgang að tveimur herstöðvum í Sýrlandi. Flotastöð í Latakíta og flugvelli í Khmeimim og notuðu Rússar þær stöðvar sem stökkpall inn í Afríku þar sem umsvif þeirra hafa aukist mjög á undanförnum árum og til að styðja Miðjarðarhafsflota Rússlands. Rússar hafa orðið fyrir áföllum í Afríku á undanförnum mánuðum og staða þeirra þar er sögð hafa versnað töluvert eftir að nýi málaliðahópur Rússa, Afríkudeildin, sem rekinn er af varnarmálaráðuneytinu, tók við af Wagner. Sjá einnig: Ná ekki að leika árangur Wagner eftir Þá er Miðjarðarhafsfloti Rússa nú heimilislaus og til marks um það má benda á að nýlega bilaði rússneskur kafbátur á Miðjarðarhafi og hefur þurft að sigla honum alla leið til Eystrasalts til viðgerða. Sjá einnig: Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Ráðamenn í Rússlandi hafa mikinn hag af því að tryggja sér áframhaldandi afnot af þessum herstöðvum í Sýrlandi og hafa frá því í fyrra verið uppi vangaveltur um að Pútín gæti á endanum látið Assad af höndum, í skiptum fyrir herstöðvarnar. Sýrland Rússland Mest lesið Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Viðkvæmur friður þegar í hættu? Erlent Dónatal í desember Erlent Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Innlent Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Innlent Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Innlent Mosfellsbær tæki gjarnan við peningunum sem Tjörneshreppur afþakkar Innlent „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Innlent Danir stórefla varnir Grænlands með freigátum og orustuþotum Innlent Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins Innlent Fleiri fréttir Hæstiréttur hafnar Alex Jones Lecornu eygir von eftir ákvörðun um að fresta hækkun eftirlaunaaldursins Segja eitt líkanna ekki vera gísl Dónatal í desember Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Viðkvæmur friður þegar í hættu? Ræðumaður á íslenskri friðarráðstefnu rannsakaður fyrir valdaránsáætlun Vona að Trump sé til í að auka pressuna á Pútín Aftur heppnast geimskot Starship Hegseth í stríði við blaðamenn Forseti Madagaskar flúinn og herinn við völd Persónuleg símanúmer þekktra einstaklinga birt á vefnum Sarkozy hefur afplánun í næstu viku Aðeins fjórum líkum af 28 skilað og óvíst um afvopnun Loka sendiráðinu örfáum dögum eftir veitingu Nóbelsverðlauna Hvað svo? Trump segir næsta fasa friðaráætlunar hafinn Tugir látnir eftir úrhelli í Mexíkó Dóttir bæjarstjórans grunuð um árásina Bein útsending: Mikil fagnaðarlæti í Palestínu og Ísrael Bein útsending: Trump ávarpar ísraelska þingið Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Halda æfingu fyrir finnska þingmenn í neyðarskýli Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Rússar uggandi vegna tals um Tomahawk flaugar fyrir Úkraínu Allir lifandi gíslarnir lausir úr prísund sinni „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Neyðaraðstoð flæðir inn í Gasa Ian Watkins myrtur af samföngum Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Sjá meira