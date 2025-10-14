Í hádegisfréttum fjöllum við um kjaradeilu flugumferðastjóra við íslenska ríkið.
Félagsmenn samþykktu með yfirgnæfandi meirihluta að ráðast í verkfallsaðgerðir á sunnudaginn kemur, með tilheyrandi röskun á flugumferð til og frá landinu. Við ræðum við formann félagsins og heyrum einnig í innviðaráðherra vegna málsins.
Einnig fjöllum við um stórbruna í Fjallabyggð en í gærkvöldi brann stór skemma fyrirtækisins Primex.
Að auki fjöllum við um ástandið á Gasa og ræðum við framvæmdastjóra Rauða krossins sem segir neyðarsöfnun fara vel af stað hér á landi.
Í sportpakka dagsins verður landsleikurinn gegn Frökkum gerður upp og rýnt í möguleika landsliðsins í framhaldinu.