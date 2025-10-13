Íslenski boltinn

Frá Týsvellinum á Ibr­ox: „Maður þarf al­veg að klípa sig annað slagið“

Sindri Sverrisson skrifar
Tómas Bent Magnússon vann Lengjudeildina með ÍBV, fór á toppinn með Val í Bestu deildinni og er núna á toppi skosku úrvalsdeildarinnar.
Fyrir um ári síðan var Tómas Bent Magnússon lítið þekktur leikmaður í Lengjudeildinni í fótbolta. Síðan þá hefur hann farið í titilbaráttu í Bestu deildinni og þaðan í titilbaráttu í skosku úrvalsdeildinni.

Tómas fór frá ÍBV til Vals síðasta vetur og varð að afar mikilvægum hlekk á miðju liðsins, og hann var svo seldur í byrjun ágúst til Hearts í Skotlandi. Hann er núna á toppnum í skosku úrvalsdeildinni og hefur Hearts ekki tapað leik á leiktíðinni – er tveimur stigum fyrir ofan Celtic eftir sjö umferðir.

„Þetta er búið að vera skrýtið ár. Maður er búinn að vera í þremur liðum á einu ári. Fór í Val og í Evrópukeppni og er svo núna mættur hingað út, allt á innan við ári. Maður þarf alveg að klípa sig annað slagið því þetta er allt búið að gerast á svo stuttum tíma,“ sagði Tómas í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöld.

„Það eru tvö og hálft ár síðan maður var að spila á Týsvellinum heima og svo var maður á Ibrox um daginn fyrir framan 50.000 manns. Þetta er geðveikt og mjög skrýtið á sama tíma,“ sagði Tómas en hann lék síðasta korterið í 2-0 sigri Hearts gegn Rangers á Ibrox-leikvanginum fyrir mánuði síðan.

Eftir að Tómas fór frá Val missti liðið af bæði bikarmeistaratitlinum og Íslandsmeistaratitlinum og hafa ýmsir sparkspekingar haft á orði að salan á Tómasi hafi reynst Val of dýrkeypt. Engin sérstök klásúla var í samningi hans við Val um að hann mætti fara en forráðamenn Vals sýndu því skilning að Tómas vildi nýta tækifærið sem gafst hjá Hearts. En er hann sammála því að brotthvarf hans hafi skipt sköpum fyrir Val?

„Ég held að það sé nú ekki hægt að setja þetta á einhvern einn eða tvo. Það er frábær hópur á Hlíðarenda – allt frábærir leikmenn. Það er ekkert hægt að segja að þetta hafi verið vegna þess að Patrick eða Frederik meiddist, eða af því ég fór úr liðinu. Þetta er bara fótbolti og þetta riðlaðist svona,“ sagði Tómas eins og sjá má í spilaranum hér að ofan.

