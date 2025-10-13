Frá Týsvellinum á Ibrox: „Maður þarf alveg að klípa sig annað slagið“ Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2025 18:00 Tómas Bent Magnússon vann Lengjudeildina með ÍBV, fór á toppinn með Val í Bestu deildinni og er núna á toppi skosku úrvalsdeildarinnar. Getty/Mark Scates Fyrir um ári síðan var Tómas Bent Magnússon lítið þekktur leikmaður í Lengjudeildinni í fótbolta. Síðan þá hefur hann farið í titilbaráttu í Bestu deildinni og þaðan í titilbaráttu í skosku úrvalsdeildinni. Tómas fór frá ÍBV til Vals síðasta vetur og varð að afar mikilvægum hlekk á miðju liðsins, og hann var svo seldur í byrjun ágúst til Hearts í Skotlandi. Hann er núna á toppnum í skosku úrvalsdeildinni og hefur Hearts ekki tapað leik á leiktíðinni – er tveimur stigum fyrir ofan Celtic eftir sjö umferðir. „Þetta er búið að vera skrýtið ár. Maður er búinn að vera í þremur liðum á einu ári. Fór í Val og í Evrópukeppni og er svo núna mættur hingað út, allt á innan við ári. Maður þarf alveg að klípa sig annað slagið því þetta er allt búið að gerast á svo stuttum tíma,“ sagði Tómas í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöld. „Það eru tvö og hálft ár síðan maður var að spila á Týsvellinum heima og svo var maður á Ibrox um daginn fyrir framan 50.000 manns. Þetta er geðveikt og mjög skrýtið á sama tíma,“ sagði Tómas en hann lék síðasta korterið í 2-0 sigri Hearts gegn Rangers á Ibrox-leikvanginum fyrir mánuði síðan. Eftir að Tómas fór frá Val missti liðið af bæði bikarmeistaratitlinum og Íslandsmeistaratitlinum og hafa ýmsir sparkspekingar haft á orði að salan á Tómasi hafi reynst Val of dýrkeypt. Engin sérstök klásúla var í samningi hans við Val um að hann mætti fara en forráðamenn Vals sýndu því skilning að Tómas vildi nýta tækifærið sem gafst hjá Hearts. En er hann sammála því að brotthvarf hans hafi skipt sköpum fyrir Val? „Ég held að það sé nú ekki hægt að setja þetta á einhvern einn eða tvo. Það er frábær hópur á Hlíðarenda – allt frábærir leikmenn. Það er ekkert hægt að segja að þetta hafi verið vegna þess að Patrick eða Frederik meiddist, eða af því ég fór úr liðinu. Þetta er bara fótbolti og þetta riðlaðist svona,“ sagði Tómas eins og sjá má í spilaranum hér að ofan. Besta deild karla Valur Skoski boltinn ÍBV Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Heimir sagður taka við Fylki Frá Týsvellinum á Ibrox: „Maður þarf alveg að klípa sig annað slagið“ Mollee og Kayla héldu örlitlu lífi í Evrópudraumum Þróttara Uppgjörið FH - Víkingur 3-2 | FH komið með níu tær inn í Evrópukeppni á næsta tímabili Uppgjörið: Valur-Breiðablik 1-1 | Valskonur tóku stig af meisturunum Hallgrímur framlengir við KA Fram gæti orðið stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu innan örfárra ára Uppgjörið: Þór/KA - Fram 1-1 | Ósáttir Akureyringar enduðu ofar Arnari gekk illa að ná í þunna Víkinga Dæmdu Valsmann í leikbann en drógu það síðan til baka Utan vallar: Var Helgi Guðjóns að eiga Steina Gísla sumar? Björgvin Brimi í Víking Spilaði nærbuxnalaus og fékk UFC-spólur bak við borðið Króati tekur við kvennaliði Keflavíkur Gætu kvatt Bestu deildina án þjálfarans og lykilmanna Sölvi hæstánægður með Gylfa og vill sjá hann í landsliðinu Þorlákur verður áfram með Eyjamenn Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjáðu fögnuð Víkinga þegar Íslandsmeistaratitillinn var tryggður Gylfi Sigurðsson: Mikill léttir að tryggja fyrsta titilinn Sjá meira