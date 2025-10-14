Sigrún Lilja Guðjónsdóttir og maðurinn hennar eru ein af fjöldamörgum pörum sem hafa sótt sér aðstoð heilbrigðisstofnunar erlendis til að verða ólétt. Við ræddum við Sigrúnu um aðdragandann, ferlið og hvers vegna þau völdu að leita sér aðstoðar á Spáni.
„Ég var svona klassískt dæmi um það sem gerist hjá konum sem eru mjög uppteknar og einhvern veginn alltaf að fresta barneignum. Ég var stöðugt að segja „ekki alveg strax, hvað liggur á“ þar til ein vinkona mín hringdi í mig grátandi og sagði mér að hún hefði farið í rannsóknir og fengið þau svör að eggjaforðinn hennar væri búinn. Það var algjört wake up call fyrir mig og ég hugsaði með mér hvað ég væri eiginlega að spá, að vera að leika mér að tímanum og klukkunni sem tifar hjá okkur konum. Það var þetta augnablik sem fékk mig til að opna augun og átta mig á því að ef við ætluðum að eignast barn, þá þyrfti það að fara að gerast.
„Ég var orðin 39 ára og eins leiðinlegt og það er þá „tifar klukkan“ hjá okkur konum.“ Sigrún Lilja segir að þegar hún og maðurinn hennar höfðu tekið ákvörðun um að eignast börn vildu þau engan tíma missa. Sigrún vildi líka eiga möguleikann á frystum eggjum eða fósturvísum upp á framtíðina.
„Við byrjuðum því á að panta tíma hér heima í ferli. En þegar fyrsta meðferðin fór eiginlega bara í vaskinn þegar hún var rétt hálfnuð þá sagði ég manninum mínum að ég kærði mig ekki um að eyða meiri tíma og peningum í þetta. Það var covid-tími, sem auðveldaði ekki málin, en ég vildi finna aðra leið.“ Sigrún og maðurinn hennar ákváðu að sækja sér aðstoð til Grikklands. Þau voru búin að finna klíník þar og bóka flug þegar þeim fannst eitthvað vanta. „Mér fannst samskiptin við þessa klíník ekki nógu góð. Í þessu ferli, sem er svo viðkvæmt, þarftu að finna að traust og mannleg samskipti séu til staðar og það fann ég ekki þarna. Þannig að við afbókuðum ferðina og hættum við að fara til Grikklands.“
„Ég heyrði góða hluti um klíník á Spáni sem heitir Vistahermosa frá kunningjakonu minni sem hafði náð árangri þar eftir mörg ár af misheppnuðum tilraunum hér heima. Ég og vinkona mín sem var í sömu hugleiðingum fórum og hittum hana yfir kaffibolla og hún sagði okkur frá sinni upplifun og úr varð að við báðar ákváðum að hefja ferli með mönnunum okkar hjá Vistahermosa.
„Samskiptin við lækninn og klíníkina voru hlý og fagleg, og það hjálpaði auðvitað að það eru mörg bein flug til og frá Alicante í viku. Ég man að mér leið strax eins og það væri tekið vel utan um mig. Viðmótið var gott, bæði frá læknum og tengiliðnum, og ég fékk alltaf mjög góðar útskýringar á öllu sem framundan var sem mér fannst mjög gott. Þó að vissulega sé alltaf einhver menningarmunur þegar maður fer á spítala eða klíníkur erlendis, þá upplifði ég mig aldrei óörugga. Þvert á móti fann ég mikinn traustvekjandi stöðugleika í öllu ferlinu“ segir Sigrún Lilja.
Sigrún Lilja leggur áherslu á hvað samskipti við klíníkina hafi verið góð. Hún hafði fengið tengilið sem hún gat alltaf haft beint samband við í gegnum WhatsApp. „Það skapaði persónulegt samband og ég fann að þau fylgdu mér eftir alla leið. Mér fannst líka mjög jákvætt að allt ferlið fór fram innan veggja klíníkinnar sjálfrar því hún er staðsett á sjúkrahúsi. Þannig að allar rannsóknir, blóðprufur og aðgerðir voru framkvæmdar á sama stað og ekkert sent út úr húsi.“ Ferlið hjá Sigrúnu Lilju gekk vonum framar og meðferðin heppnaðist vel. Hún fékk töluvert af eggjum úr eggheimtunni og nokkra fósturvísa í frysti.
Eftir vel heppnaða meðferð ákvað Sigrún Lilja að bíða aðeins með uppsetningu og gefa líkamanum tíma til að jafna sig eftir hormónameðferðina. Hún fór í frí til Egyptalands með fjölskyldu og vinum í tilefni fertugsafmælis síns. „Við fórum svo aftur til Alicante í uppsetningu á fósturvísi og tveimur vikum síðar þegar ég tók óléttupróf fengum við þær gleðifréttir að ég væri ófrísk. Þetta var algjör guðsgjöf, og í dag eigum við yndislega dóttur sem er að verða þriggja ára.“
Eftir vel heppnaða og jákvæða reynslu af klínikinni vildi Sigrún Lilja láta gott af sér leiða og hjálpa öðru fólki í sömu aðstæðum. „Þegar ég sá hversu vel allt gekk hjá okkur og hve jákvæð okkar upplifun var á þjónustu, nálgun og fagmennsku hjá Vistahermosa, þá hafði ég orð á því við pabba minn sem á fyrirtækið HEI Medical Travel að fyrirtækið ætti að skoða samstarf við þessa klíník og bjóða Íslendingum upp á betra aðgengi að þessari sömu faglegu og hlýju þjónustu sem ég hafði upplifað. Ég vissi það ekki þegar ég hóf mitt ferli að Spánverjar eru í dag með þeim fremstu í heiminum í þessum málum og Vistahermosa stendur þar mjög framarlega. Úr varð að HEI Medical Travel hóf samstarf við Vistahermosa, og ég tók að mér að stýra þessum parti starfseminnar og í dag störfum við sem tengiliður fyrir Íslendinga sem sækja frjósemismeðferðir þangað.“
„Í raun virkar þetta þannig að allir Íslendingar sem fara út til þeirra í ferli eru beint eða óbeint í gegnum okkur, og geta því fengið aðstoð og ráðgjöf hér heima hvenær sem er í ferlinu, hvort sem það er vegna spurninga sem kvikna, einhverrar óvissu, eða einfaldlega þörf á andlegum stuðningi. Þetta ferli er mjög viðkvæmt og tilfinningalega krefjandi, og mér finnst ótrúlega mikilvægt að fólk upplifi sig ekki eitt í því. Stundum þarf bara símtal eða staðfestingu á að allt sé eðlilegt og það er einmitt eitt af því sem við veitum. Sigrún útskýrir að Hei Medical Travel sé eins og brú á milli Íslands og Spánar í ferlinu, því það er alltaf menningarmunur. „Ég er stöðugt í samskiptum við stjórnendur Vistahermosa og miðla reynslu íslenskra skjólstæðinga til þeirra, þannig að við getum saman bætt ferlið enn frekar. Þetta samstarf hefur gengið frábærlega og þau eru mjög opin fyrir aðlaga hluti til að gera upplifunina betri fyrir Íslendinga.“
Fulltrúar Vistahermosa koma nú tvisvar á ári til Íslands, halda kynningarfundi og bjóða áhugasömum upp á viðtöl. Það hjálpar fólki að kynnast ferlinu áður en það tekur ákvörðun, og gefur þeim tækifæri til að spyrja spurninga beint til þeirra. „Við hjá HEI Medical Travel sjáum um að veita ráðgjöf í gegnum allt ferlið eða eins og þarf, frá fyrstu símaráðgjöf, þar sem fólk getur einfaldlega fengið almennar upplýsingar um hvernig ferlinu er háttað og þá séð hvort þessi leið henti þeim, yfir í persónulegan fjarfund með lækni frá Vistahermosa. Þar sem farið er yfir möguleikana því þetta er aldrei one size fits all.“
Sigrún útskýrir að tvö pör geta farið út á sama tíma en fengið algjörlega ólíkar áætlanir, því þörfin sé mismunandi. „Mér finnst það eitt af því sem gerir Vistahermosa svo einstakt klíník. Þau nálgast nánast ekkert tilfelli eins, heldur byggja allt á nákvæmum rannsóknum. Mér finnst líka skipta máli er að þau hafa heiðarlega og raunhæfa nálgun. Þeir eru ekki að reyna að selja fólki fleiri meðferðir en þörf er á, heldur vinna af einlægni við það að hjálpa fólki að eignast barn og það skín í gegn í ferlinu. Ef fyrsta meðferðin gengur ekki, þá eru hlutirnir greindir, aðlagaðir og þeim breytt til að auka líkur næst. Þau fara ekki framhjá raunveruleikanum. Ef líkurnar eru lágar eða önnur leið gæti hentað betur, þá segja þau það heiðarlega. Fólk fær að taka upplýsta ákvörðun og það er mér mjög mikilvægt.“
