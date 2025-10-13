Þetta eru dómarar í Ungfrú Ísland Teen Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 13. október 2025 14:12 Dómnefndin samanstendur af einstaklingum sem hafa hvert um sig ástríðu fyrir sköpun, fagurfræði og sjálfstyrkingu ungra kvenna. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen fer fram í fyrsta sinn 21. október næstkomandi í Gamla Bíói. Þátttakendur eru 30 talsins og eru á aldrinum 16–19 ára. Keppnin verður í anda hefðbundinnar Ungfrú Ísland-keppni en með breyttum áherslum sem henta þessum aldurshópi. Dómnefndin samanstendur af einstaklingum sem hafa hvert um sig ástríðu fyrir sköpun, fagurfræði og sjálfstyrkingu ungra kvenna. Dómarar eru Manuela Ósk Harðardóttir, eigandi Ungfrú Ísland og fyrrum Ungfrú Ísland, Lilja Sif Pétursdóttir, Ungfrú Ísland 2023 og Miss Supranational Europe 2025, Kristinn Óli Hrólfsson, fræðslu- og markaðsstjóri og hárgreiðslumeistari, Lína Birgitta Sigurðardóttir, athafnakona og áhrifavaldur, og Steinunn Margrét Gunnbjörnsdóttir, sérfræðingur í varanlegri förðun. Þetta kemur fram fréttatilkynningu frá Ungfrú Ísland Teen. Dómnefndin hefur fylgst með keppendum í undirbúningferlinu og munleggja mat á frammistöðu þeirra, sjálfstraust, tjáningu og samskiptahæfni á lokakvöldinu. Helena O’Connor, Ungfrú Ísland 2025 mun krýna fyrstu Ungfrú Ísland Teen. „Það er mikilvægt að dómnefndin endurspegli fjölbreytni og mismunandi áherslur. Við erum stolt af því að hafa fengið til liðs við okkur einstaklinga sem allir hafa sterka rödd og reynslu sem mun nýtast í vali á Ungfrú Ísland Teen 2025,“ segir Manuela Ósk. Ungfrú Ísland Mest lesið Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Tónlist Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni Lífið Endurkoma flatjarðarkenningarinnar: „Ef þau ljúga um þetta …“ Lífið „Ókei, mér er ætlað annað hlutverk núna“ Lífið Trúði varla eigin augum þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar Lífið samstarf Kyssast og kela en missa svo áhugann Lífið Minnist náins kollega og elskhuga Bíó og sjónvarp Aron Mola og Birgitta Líf í glitrandi stemningu Lífið „Það er ekkert sem brýtur mann“ Lífið Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Lífið Fleiri fréttir Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð sína Þetta eru dómarar í Ungfrú Ísland Teen Aron Mola og Birgitta Líf í glitrandi stemningu Hvetur til mánaðarlegra klúðursfunda á vinnustöðum Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni „Ókei, mér er ætlað annað hlutverk núna“ Endurkoma flatjarðarkenningarinnar: „Ef þau ljúga um þetta …“ Kyssast og kela en missa svo áhugann Sækir kraft í storminn sem systurnar upplifðu í forsjárdeilunni Fornbílar og þjóðbúningar á Eyrarbakka í dag Alltaf hörð á því að halda meðgöngunni áfram Krakkatían: Dúkkuhús Gabbýjar, hringtorg og körfuboltamaður „Það er ekkert sem brýtur mann“ Barneignir og sauðfjárrækt á sviðinu í Aratungu Diane Keaton er látin Glæsileg Regnbogahátíð í Vík alla helgina Fréttatía vikunnar: Magga Stína, Nóbelsverðlaun og riðuveiki Tvisvar sóttur af lögreglu eftir flótta af spítalanum „Vó þetta er geggjað, en svo hélt ég bara áfram með daginn“ Hristir hausinn yfir fyrra líferni Heiður Ósk og Davíð keyptu parhús í Hafnarfirði Hamingja í hverjum munnbita „Hitti Rúrik Gíslason einu sinni í bókabúð og Herra Hnetusmjör nokkrum sinnum“ „Ef þú kemur hingað og ferð að brjóta lög þá áttu ekkert erindi hér“ Skrýtin skilaboð að þurfa að sækja fundi til að vera edrú „Þetta er virkilega fallegt samfélag“ Eigendur Tripical keyptu glæsihæð við Nesveg „Það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest“ Tindatríóið híft upp en Anna Sigga enn föst Sjá meira