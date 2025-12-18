Ungir sjálfstæðismenn gefa út vandræðalegt fjölskyldudagatal Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. desember 2025 10:59 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson vandræðaleg en glæsileg. Samband ungra sjálfstæðismanna hefur í dag sölu á dagatali fyrir árið 2026 prýddum glænýjum vandræðalegum fjölskyldumyndum af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins. Þar að auki laumuðust nokkrir ungir sjálfstæðismenn með á mynd, fremstur í flokki Brynjar nokkur Níelsson. Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að SUS hafi efnt til sérstakrar fjölskyldumyndatöku til að myndskreyta dagatalið. Því er sekki um að ræða gamlar myndir, heldur nýjar óséðar ljósmyndir. Allir helstu hátíðar- og helgidagar eru merktir inn á dagatalið, sem og aðrir dagar sem skipta máli fyrir sjálfstæðismenn. Dagatalið er gefið út samhliða jólaframboði SUS í ár, en í ár bjóða ungir sjálfstæðismenn upp á bílrúðusköfu merkta með orðunum „Burt með Frostið“ og jólapappír til að pakka inn öllum gjöfum. Bent er á að sala fari fram á vefverslun Sjálfstæðisflokksins. Allur ágóði af sölu á vörum SUS renni óskiptur í starf ungra sjálfstæðismanna. Fjölskyldusvipur hjá þeim Ólafi Adolfssyni og Jens Garðari Helgasyni. Bryndís Haraldsdóttir og Rósa Guðbjartsdóttur einkar systurlegar. Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Rússland aftur í Eurovision - undirskriftasöfnun Lífið „Ef einhver telur að ég hljóti að vera sjúkur, þá verður að hafa það“ Menning Keough sögð líffræðileg móðir Benjamin Travolta Lífið Viðskila í London eftir að hafa hent vegabréfinu í ruslið Ferðalög Framhald af Napóleonsskjölunum í vinnslu Bíó og sjónvarp Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Lífið Karmað muni bíta þjófinn í rassinn þegar títan og glyttan byrja að dansa í hitanum Lífið „Ég er mamman sem gat aldrei gefið honum það sem hann óskaði sér“ Lífið Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt Lífið Bestu myndir Robs Reiner Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir „Meðan hún var í ferlinu að tapa lífinu sínu þá var hún að undirbúa mig“ Ungir sjálfstæðismenn gefa út vandræðalegt fjölskyldudagatal Keough sögð líffræðileg móðir Benjamin Travolta Rússland aftur í Eurovision - undirskriftasöfnun Óskarsverðlaununum streymt á Youtube Karmað muni bíta þjófinn í rassinn þegar títan og glyttan byrja að dansa í hitanum Hreimur og Ólafur Darri perluvinir sem horfa á enska boltann saman „Ég er mamman sem gat aldrei gefið honum það sem hann óskaði sér“ Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Þingmaður selur húsið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Skrifaði eftirréttasöguna: „Er hann geðbilaður?“ Palestínskir fánar leyfðir og óánægjuhróp áhorfenda ekki falin Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna Sjá meira