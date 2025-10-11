Vilhjálmur Árnason varaþingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins útilokar ekki framboð í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjanesbæ næsta vor. Hann segir marga hafa komið að máli við sig að undanförnu.
Í nýjasta þætti hlaðvarpsins Komið gott segjast þáttastjórnendur hafa heyrt slúður þess efnis að til umræðu sé innan flokksins að Vilhjálmur fari fram í Reykjanesbæ. Fréttastofu þótti því tilefni til að slá á þráðinn hjá Vilhjálmi.
„Ég kannast við að um langa hríð hafa mjög margir frá fjölbreyttum hornum komið að máli við mig útaf þessu. Og ég viðurkenni að ég hef ekki sagt hart nei. En óháð mér sem íbúa þarna og þingmanni svæðisins finnst mér Suðurnesin öll, ekki síst Reykjanesbær, búa yfir gríðarlegum tækifærum,“ segir Vilhjálmur í samtali við fréttastofu.
Hann segist hrærður yfir þeim fjölda áskorana sem hann hefur fengið en hann hafi enn ekki tekið ákvörðun.
„Það er alltaf gaman þegar einhver hefur trú á manni. En vika er langur tími í pólitík og þetta er ekki fyrr en í maí sem kosningar eru. Það er ekki búið að ákveða hvernig á að stilla upp á listana. En það hlýtur eitthvað að fara að gerast í þessu núna á næsta mánuði.“
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins stefna flestir á að taka slaginn í borgarstjórnarkosningunum eftir átta mánuði. Hildur Björnsdóttir stefnir ótrauð á að leiða flokkinn til sigurs. Guðlaugur Þór Þórðarson er orðaður við endurkomu í borginni en segist sem stendur ekki velta öðru fyrir sér en starfi sínu sem þingmaður.