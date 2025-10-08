Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út eftir að tilkynnt var um líkamsárás þar sem sást til blóðugs manns fyrir utan fjölbýlishús.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar. Ekki er tekið fram hvar atvikið átti sér stað nema það varð á svæði lögreglustöðvar 4 sem nær yfir Grafarvog, Árbæ og Mosfellsbæ. Fram kemur að árásarmaður hafi fundist á staðnum og að málið sé í rannsókn.
Í tilkynningunni segir einnig að tveir hafi verið handteknir í miðborg Reykjavíkur fyrir að brjótast inn í bíl. Báðir voru þeir í annarlegu ástandi og fluttir á lögreglustöð.
Í miðborginni var sömuleiðis maður handtekinn vegna gruns um sölu og dreifingu fíkniefna. Í ljós kom að hann var einnig eftirlýstur og var hann því vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.
Enn fremur var tilkynnt um innbrot á svæði lögreglustöðvar 2 – sem nær yfir Hafnarfjörð og Garðabæ – þar sem búið var að spenna upp glugga og fara inn í geymslu. Málið er í rannsókn.