Enginn slasaðist al­var­lega þegar rútu hvolfdi á Snæ­fells­nesi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Slysið varð í Seljafirði. Grafík/Sara

Tveir farþegar í rútu sem valt í Seljafirði á norðanverðu Snæfellsnesi á sjötta tímanum í dag voru fluttir með þyrlu á Landspítalann í Reykjavík. Átta voru fluttir á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Enginn er talinn alvarlega slasaður.

Alls voru 42 erlendir ferðamenn auk fararstjóra og bílstjóra um borð í rútunni sem hvolfdi að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar, yfirlögregluþjóns á Vesturlandi. Hópslysaáætlun og samhæfingarmiðstöð Almannavarna voru virkjaðar vegna slyssins en betur fór en á horfðist.

Ásmundur segir engan talinn alvarlega slasaðan og allir hafi verið við meðvitund. Aðrir farþegar hafi verið fluttir í fjöldahjálparstöð sem var opnuð á Grundarfirði. Lögreglan á Vesturlandi rannsaki slysið og þá geri Rannsóknarnefnd samgönguslysa sömuleiðis úttekt á orsökum slyssins.

Guðmundur Birkir Agnarsson, deildarstjóri siglingaöryggis- og sjómælingadeildar Landhelgisgæslu Íslands, segir að auk þyrlu Gæslunnar hafi varðskipið Þór siglt frá Breiðafirði og á Grundarfjörð. Það sé hlutverk Gæslunnar að senda bæði þyrlu og varðskip sé það nálægt slysstað. Þá voru björgunarsveitir ræstar út auk lögreglu, slökkviliðs og sjúkraliðs.

Fréttin hefur verið uppfærð.

