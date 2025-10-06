Enginn slasaðist alvarlega þegar rútu hvolfdi á Snæfellsnesi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 6. október 2025 17:44 Slysið varð í Seljafirði. Grafík/Sara Tveir farþegar í rútu sem valt í Seljafirði á norðanverðu Snæfellsnesi á sjötta tímanum í dag voru fluttir með þyrlu á Landspítalann í Reykjavík. Átta voru fluttir á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Enginn er talinn alvarlega slasaður. Alls voru 42 erlendir ferðamenn auk fararstjóra og bílstjóra um borð í rútunni sem hvolfdi að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar, yfirlögregluþjóns á Vesturlandi. Hópslysaáætlun og samhæfingarmiðstöð Almannavarna voru virkjaðar vegna slyssins en betur fór en á horfðist. Ásmundur segir engan talinn alvarlega slasaðan og allir hafi verið við meðvitund. Aðrir farþegar hafi verið fluttir í fjöldahjálparstöð sem var opnuð á Grundarfirði. Lögreglan á Vesturlandi rannsaki slysið og þá geri Rannsóknarnefnd samgönguslysa sömuleiðis úttekt á orsökum slyssins. Guðmundur Birkir Agnarsson, deildarstjóri siglingaöryggis- og sjómælingadeildar Landhelgisgæslu Íslands, segir að auk þyrlu Gæslunnar hafi varðskipið Þór siglt frá Breiðafirði og á Grundarfjörð. Það sé hlutverk Gæslunnar að senda bæði þyrlu og varðskip sé það nálægt slysstað. Þá voru björgunarsveitir ræstar út auk lögreglu, slökkviliðs og sjúkraliðs. Fréttin hefur verið uppfærð. Björgunarsveitir Almannavarnir Landhelgisgæslan Grundarfjörður Stykkishólmur Mest lesið Búningsklefar minna á fatagám: „Þetta mun aldrei breytast, því miður“ Innlent Á leið til Suður-Afríku með syni sína í meðferð vegna úrræðaleysis Innlent Umferð stýrt eftir að ekið var á grindverk á Austurvegi Innlent Leigubílstjóri grunaður um stórfellda líkamsárás rekinn Innlent Óánægja með stjórnarandstöðu í hæstu hæðum Innlent Skorið á hjólbarða og spreyjað á bifreiðar Innlent Vill vita hvað Úkraínumenn vilja gera við bandarískar stýriflaugar Erlent Vilja heimili á markað en ekki uppboð við nauðungarsölu Innlent Telja að eitt prósent þjóðarinnar sé haldið barnagirnd Innlent Vilja að Reykjavík lögsæki ríkið Innlent Fleiri fréttir Tvö ár liðin frá árásum Hamas og alvarlegt rútuslys á Snæfellsnesi Vilja heimili á markað en ekki uppboð við nauðungarsölu Þriðjungur telur sumarfrí grunnskólabarna of langt Óánægja með stjórnarandstöðu í hæstu hæðum Mótmæla við ríkisstjórnarfund og kalla eftir aðgerðum Á leið til Suður-Afríku með syni sína í meðferð vegna úrræðaleysis Umferð stýrt eftir að ekið var á grindverk á Austurvegi Skorið á hjólbarða og spreyjað á bifreiðar Búningsklefar minna á fatagám: „Þetta mun aldrei breytast, því miður“ Leigubílstjóri grunaður um stórfellda líkamsárás rekinn Telja að eitt prósent þjóðarinnar sé haldið barnagirnd Maður dvaldi í Alþingishúsinu yfir nótt Vilja að Reykjavík lögsæki ríkið „Við viljum bara grípa þau fyrr“ Risaskuld, nýr flokkur og áheyrnarprufur hunda Enginn slasaðist alvarlega þegar rútu hvolfdi á Snæfellsnesi Rúða brotin og flugeld kastað inn Riða staðfest á Kirkjuhóli Hafa þurft að sjóða vatnið í 79 daga Ágreiningur við ríkisstarfsmenn kostaði 642 milljónir á tíu árum Handtekinn fyrir stórfellda líkamsárás í Dugguvogi Farið yfir framboð hjá Miðflokknum „Það endaði bara með því að það var brotið á börnunum okkar“ Segir erfitt fyrir lækna að starfa við boðuð skilyrði Okkar borg – Þvert á flokka tekur slaginn í borginni „Hlýtur að hafa í sér fælingarmátt ef þú yrðir nafngreindur við slíka iðju“ Nauðgaði sofandi kærustu sem hafði ítrekað verið brotið gegn Stolt úthverfatútta en ekki lattelepjandi miðbæjarrotta Vændi á Norðurlandi og ósáttir læknar Sex slasaðir eftir árekstur á Jökuldalsheiði Sjá meira