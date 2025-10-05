„Sjálfsíkveikja“ olli eldsvoða í þvottahúsi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. október 2025 12:16 Slökkviliðið var um tvær mínútur að slökkva eldinn. Vísir/Vilhelm Betur fór en á horfðist þegar kviknaði í Þvottahúsinu Fjöður í gærkvöldi. Einn eiganda þvottahússins segir að um svokallaðað sjálfsíkveikju hafi verið að ræða. Dagurinn í dag fer í að þrífa allan þvott upp á nýtt. „Þetta er kallað sjálfsíkveikja. Það voru tuskur teknar úr þurrkara kannski ekki alveg nógu kaldar og þá myndast á löngum tíma mikill hiti í dallinum og svo kviknar í þeim af sjálfu sér. Þetta er þekkt,“ segir Baldur Georg Baldursson, einn eiganda Þvottahússins Fjöður, sem var staddur í þvottahúsinu þegar fréttastofa náði tali af honum. „Þetta fór mikið betur en á horfðist. Það kviknaði í einum dalli hjá okkur af tuskum en það var ekkert tjón af tækjum eða slíku. Við þurfum bara að þrífa og þvo aftur.“ Til allrar lukku fór vatnsúðakerfi þvottahússins í gang um leið og eldurinn kviknaði. Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, sagði að kollegar hans hafi aðeins verið um tvær mínútur að slökkva eldinn. „Það var enginn í húsinu og engin slys. Í sjálfu sér er tjónið afar minniháttar,“ segir Baldur Georg. „Við erum á fullu að þrífa allan þvott upp á nýtt sem varð fyrir reyk. Það er bara verið að þrífa allt og starfsemi heldur áfram, buisness as usual.“ Slökkvilið Reykjavík Mest lesið Prestur á Dalvík sver af sér kjaftasögur um ókristilega hegðun Innlent Sótti kindabyssu eftir hótun um að skjóta fyrrverandi og fimm aðra Innlent Gekk berserksgang og beraði sig Innlent Stjórnarformaður RÚV vill að Ísrael verði tafarlaust vikið úr Eurovision Innlent Kurr innan Samfylkingarinnar vegna brottvísunar ungbarna Innlent Fjögurra manna fjölskylda meðal látinna Erlent „Af hverju ertu svona í framan?“ Innlent Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Erlent Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Erlent Leikskólamál, afnám hafta og Trump-isminn Innlent Fleiri fréttir Símafrí en ekki símabann „Sjálfsíkveikja“ olli eldsvoða í þvottahúsi Síðbúnar hádegisfréttir Bylgjunnar: Áróður í Eurovision, nýtt landamærakerfi og „símafrí“ í skólum Sótti kindabyssu eftir hótun um að skjóta fyrrverandi og fimm aðra Leikskólamál, afnám hafta og Trump-isminn Stjórnarformaður RÚV vill að Ísrael verði tafarlaust vikið úr Eurovision Gekk berserksgang og beraði sig Prestur á Dalvík sver af sér kjaftasögur um ókristilega hegðun Eldur í þvottahúsi á Granda Prestur og prófastur bíður spenntur eftir Hrútaskránni Kurr innan Samfylkingarinnar vegna brottvísunar ungbarna Fokdýrar flugferðir, ögurstund á Gasa og óvenjulegt innbrot Boða íbúafundi vegna mögulegrar sameiningar sveitarfélaganna Alelda bíll á Reykjanesbraut Framkvæmdirnar komi eftir ákall frá íbúum Safnaði í bálköst innandyra en kennir stundarbrjálæði um íkveikjuna Skrítin afstaða BSRB og ASÍ Tekist á um leikskólamál og árásir á Gasa Umfangsmikil flugslysaæfing á Reykjavíkurflugvelli Tætir í sig leikskólaplan borgarinnar: Segir Reykjavík taka skref aftur á bak Rannsaka mögulega stunguárás Göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaár opnast „Af hverju ertu svona í framan?“ „Algjörlega alveg út í hött“ Umferðin færist inn á íbúðagötur Andar sem eru ekki hér en voru í myndinni þeir sveima og fylgjast með Dugar ekki lengur að dorga og nú þurfi að kasta út neti Vann á öllum deildum leikskólans Segja Rússa heyja stríð við Vesturlönd og síðustu ævidagarnir á Grund „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“ Sjá meira