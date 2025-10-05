Innlent

Leik­skóla­mál, af­nám hafta og Trump-isminn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Umræðuþátturinn Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.

Fyrst kemur Már Guðmundsson, fyrrverandi Seðlabankastjóri, í heimsókn og ræðir afnám hafta frá sínum bæjardyrum. Hann segir nokkuð aðra sögu en stjórnmálamenn hafa gert. Að hans mati hefur þáttur Seðlabankans verið vanmetinn.

Borgarfulltrúarnir Líf Magneudóttir og Hildur Björnsdóttir rökræða breytingar sem meirihluti í borgarstjórn vill gera á leikskólakerfinu. Meðal breytinganna er styttri viðvera barna og breytingar á gjaldskrá.

Jón Trausti Reynisson ritstjóri og Diljá Mist Einarsdóttir alþingismaður ræða Trumpg og trumpismann. Þau ætla að rýna í þær breytingar sem eru að verða í Bandaríkjunum og áhrif þeirra um heiminn, ekki síst hérlendis.

Að lokum mætir Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, sem gagnrýnir harkalega ASÍ og BSRB vegna afstöðu þeirra til launamunar á vinnumarkaði, ekki síður vegna breytinga á skipulagi í leikskólamálum í Reykjavík.

Eins og venjulega hefst Sprengisandur á Bylgjunni klukkan tíu.

