Rannsaka mögulega stunguárás Jón Þór Stefánsson skrifar 4. október 2025 07:27 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var skömmu fyrir miðnætti í gærkvöldi tilkynnt um líkamsárás í Reykjavík. Talað var um árásina sem hnífstungu. Einn var fluttur á slysadeild með minni háttar áverka. Meintur gerandi fannst fljótlega og var hann vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Atvikið mun hafa átt sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um löggæslu í miðbæ Reykjavíkur, Vesturbæ, Austurbæ, og á Seltjarnarnesi. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Í sama umdæmi var einstaklingur handtekinn grunaður um sölu og dreifingu fíkniefna. Sá reyndist einnig í ólöglegri dvöl hér á landi og var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Lögreglu var tilkynnt um hópslagsmál við skemmtistað í miðbænum. Þar voru nokkrir handteknir og einn fluttur á slysadeild. Í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ, var tilkynnt um ungmenni að kasta steinum í bíla. Nokkuð tjón mun hafa orðið eftir það, en málið er sagt hafa verið leyst með aðkomu forráðamanna. Maður féll af vinnupalli fjóra metra niður á jörðu í umdæmi lögreglustöðvar fjögur, sem sér um verkefni í Grafarvogi, Grafarholti, Mosfellsbæ, og Árbæ. Maðurinn var fluttur á slysadeild til skoðunar. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið „Algjörlega alveg út í hött“ Innlent Umferðin færist inn á íbúðagötur Innlent Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Erlent „Af hverju ertu svona í framan?“ Innlent Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Erlent Andar sem eru ekki hér en voru í myndinni þeir sveima og fylgjast með Innlent Vann á öllum deildum leikskólans Innlent Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Innlent Dugar ekki lengur að dorga og nú þurfi að kasta út neti Innlent Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Erlent Fleiri fréttir Rannsaka mögulega stunguárás Göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaár opnast „Af hverju ertu svona í framan?“ „Algjörlega alveg út í hött“ Umferðin færist inn á íbúðagötur Andar sem eru ekki hér en voru í myndinni þeir sveima og fylgjast með Dugar ekki lengur að dorga og nú þurfi að kasta út neti Vann á öllum deildum leikskólans Segja Rússa heyja stríð við Vesturlönd og síðustu ævidagarnir á Grund „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“ Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Fresta framkvæmdum vegna veðurs Sýnist komið að seinni hluta í eldsumbrotum í Sundhnúksgígaröðinni Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Varaformannsslagur í Miðflokknum: Öll vinir og „peppuð“ fyrir landsþingi Stöðfirðingum enn ráðlagt að sjóða vatn vegna mengunar Tillögurnar í leikskólamálum séu vonbrigði og uppgjöf Jörð skelfur í Krýsuvík og Þjóðaröryggisráð fundaði í morgun Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Snorri etur kappi við Bergþór og Ingibjörgu Hafnaði kæru Sameindar vegna Konukots í Ármúla Ingibjörg tekur slaginn við Bergþór Skjálftahrina við Krýsuvík og Kleifarvatn Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Bergþór vill verða varaformaður Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína „Mér finnst þeir vera að taka frá mér lífið“ Rauk upp úr flugvél Jet2 Loka leikskóladeild á Stöðvarfirði vegna manneklu Sjá meira