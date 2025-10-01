Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um fall Play og eftirmála þess.
Skuldabréfaeigendur félagsins keppast nú við að bjarga dóttirfélaginu á Möltu með því að ná samningum á ný við flugvélaleigusala svo starfsemin geti haldið þar áfram. Sú staða er þó sögð mjög flókin.
Þá segjum við frá því að útlit sé fyrir tugmilljarða tekjusamdrátt hjá uppsjávarfyrirtækjum í ljósi nýrrar ráðgjafar um veiði á makríl og kolmunna.
Að verður rætt við tónlistar- og baráttukonuna Möggu Stínu sem í gær lagði úr höfn á Ítalíu og stefnir ásamt fleira fólki að Gasa-ströndinni.
Í sportinu fjöllum við svo um brösóttan endasprett Blikakvenna að Íslandsmeistaratitlinum en liðinu mistókst aftur að tryggja sér hann í gær.