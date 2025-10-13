Trúði varla eigin augum þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar

Una Dóra Þorbjörnsdóttir er 41 árs kona, menntaður söngvari og starfar í ferðaþjónustunni. Eins og svo margar konur sem vinna of mikið og búa við stöðugt stressástand spáði hún lítið í því þegar heilsan var ítrekað sett aftast í röðina.
„Á mínum yngri árum var ég í rosalega góðu formi og þurfti aldrei að hafa áhyggjur af líkamlegu hreysti en smátt og smátt síðustu 10 árin missti ég tökin, ásamt hinum náttúrulegu hormónabreytingum sem ýta undir þyngdaraukningu, var ég orðin 20 kílóum of þung og leið virkilega illa í eigin skinni. Bólguverkir, liðverkir og bjúgur var orðið að stöðugu ástandi svo gymmið var ekki lengur að gefa eins og það gerði hérna í denn, svo að ráðalaus var mér farið að finnast allt óyfirstíganlegt. Ég hafði vanrækt líkamlega heilsu lengi þó ég hafi alltaf reynt mitt besta til að halda mér í formi.
En eftir að hafa gengið ítrekað á vegg, gjörsamlega búin á því andlega vegna streitu, þá ákvað ég einn daginn að byrja að huga betur að bæði líkama og sál og setja heilsuna í forgang. Það var mjög krefjandi í byrjun. Ég hamaðist og hamaðist og mætti samviskusamlega á æfingar en það var eins og ekkert gerðist hjá mér. Ég léttist ekkert og það dró mjög úr viljanum til að mæta,” rifjar Una Dóra upp þegar hún ræddi við okkur um ferðalagið sitt – frá því að gefast næstum upp til þess að finna aftur jafnvægi, trú á sjálfa sig og lausn sem loksins virkaði
„Ég hamaðist og hamaðist og mætti samviskusamlega á æfingar en það var eins og ekkert gerðist hjá mér. Ég léttist ekkert og það dró mjög úr viljanum til að mæta.“
Una Dóra var komin með mikinn bjúg um allan líkamann og lýsir áferðinni á húðinni svipað og hjá þeim sem eru fitubjúgs sjúkdóm.
„Ég var komin með appelsínuhúð út um allt, meira að segja á framhandleggina og þegar ég strauk yfir húðina fann ég eins og ójöfnur.
Ég fór í allskonar rannsóknir til að kanna hvort eitthvað væri að líkamsstarfsseminni sem ylli þessari bjúgmyndun og hægu brennslu, en eftir heimsóknir til ýmissa sérfræðinga var niðurstaðan sú að ekkert var að.
Svo eina leiðin var bara að reyna að halda áfram og treysta því að góðir hlutir gerist hægt.“
Una viðurkennir að þetta hafi verið mjög erfiður tími andlega. „Það er ótrúlega niðurdrepandi að sjá engan árangur þó maður geri allt „rétt“. Maður fer að efast um sjálfan sig, að hugsa hvort maður sé bara að gera eitthvað rangt eða hvort það sé eitthvað að manni.“ Hún var búin að vera að æfa í sex mánuði við lítinn árangur og var alveg að gefast upp þegar hún ákvað að prufa að leita á heilsu- og líkamsklínikið The House of Beauty.
„Ég vissi ekki alveg við hverju ég átti að búast, en ég hugsaði með mér að ef þetta virkaði ekki þá fengi ég að minnsta kosti góða ráðgjöf. Mér fannst þetta rosalega vont fyrst, svona eins og allt væri fast. Þetta var mjög undarleg tilfinning. En ég ákvað að treysta ferlinu og er þakklát fyrir það í dag.“
Meðferðaráætlun Unu var í tveimur fösum. Þar sem heilsufarsskýrsla og sagan hennar gáfu það til kynna að sogæðakerfið væri stíflað og grunnbrennslan lítil setti The House of Beauty upp meðferðarplan fyrir hana í tveimur fösum til að virkja líkamsstarfsemina áður en sjálf líkamsmótunin hófst. Byrjað var á tveggja mánaða undirbúningsprógrammi til að virkja sogæðakerfið og efla grunnbrennslu. Útlitsbreytingar sjáist ekki strax í þessum undirbúningsfasa en þetta er stundum nauðsynlegt skref til að líkaminn geti svo unnið hratt og vel úr fitusöfnun í næsta fasa og það var einmitt tilfellið hjá Unu. Sjálft líkamsmótunarprógrammið, eða fasi tvö, hófst síðan 21. maí.
Það var tíu vikna áætlun með það að markmiði að brjóta niður fitu á kvið, móta mittið, þétta húðina og styrkja kviðvegg og kviðvöðva til að hámarka árangurinn.
„Á meðan á meðferðunum stóð fylgdi ég öllum leiðbeiningum eins og til dæmis að vera dugleg að drekka vatn. Mér leið alltaf eins og það væri ekki að gera neitt fyrir mig, en hélt samt áfram að fara eftir leiðbeiningunum og bara treysta. Ein af fyrstu breytingunum sem ég tók eftir var hvað svitamyndunin hafði margfaldast. Ég var loksins farin að svitna almennilega á æfingum, þá meina ég að það renni vel af manni en ekki bara smá blettur í bolnum. Þetta tengdi ég beint við meðferðarprógrammið sem ég var í The House of Beauty, því ég hef aldrei áður í lífinu svitnað eins og ég geri loksins núna. Það besta við svona góða svitalosun er að bjúgurinn, minn versti óvinur, minnkar.“
„Fyrsta merkið um að þetta væri að virka var að ég var loksins farin að rennsvitna á æfingum.“
Að byrja loksins að svitna var ekki bara smáatriði heldur var það merki um að líkaminn væri að ná jafnvægi. Sviti sýnir að efnaskiptin eru komin í gang á ný og að sogæðakerfið sé farið að starfa eðlilega. Fyrir Unu var þetta fyrsta raunverulega vísbendingin um að eitthvað væri að breytast.
Það sem gerði ferðalag Unu enn áhugaverðara var að hún sá ekki sjálf breytingarnar í speglinum dag frá degi. Hún hélt lengi að árangurinn væri lítið sem ekkert að koma, og það var ekki fyrr en í lokin, þegar hún sá fyrir og eftir myndirnar, að hún áttaði sig á hversu mikil umbreyting hafði orðið.
„Þegar ég sá myndirnar fyrst þá trúði ég varla að þetta væri ég. Mér fannst ég loksins sjá utan á líkamanum það sem ég var búin að berjast svo lengi fyrir að ná fram. Það gaf mér gríðarlega hvatningu til að halda áfram.
Þetta er ekki bara útlitsatriði, þetta snýst um það að líða vel í eigin líkama, hafa orku og styrk til að takast á við daglegt líf og að setja sjálfa mig ekki alltaf í síðasta sæti. Ég er ótrúlega þakklát fyrir að hafa gefið þessu séns, því nú finn ég að ég er á réttri leið.“
„Ég hafði verið mjög óörugg varðandi handleggina mína. Mér leið illa í stuttermabolum og var alltaf í síðerma. Núna líður mér miklu betur því þetta hefur tekið í burtu einn stressvaldinn í lífi mínu. Nú er þessu meðferðarprógrammi hjá The House of Beauty lokið og ég mun halda mínum lífstíl áfram að hugsa um mig og æfa. Nú veit ég að leiðin er bara upp á við.“
„Una er klassískt dæmi um það sem við sjáum mjög oft hjá okkur. Þarna er hörkudugleg kona á besta aldri, borðar gríðarlega holla fæðu og æfir mjög mikið en allt situr fast og ekkert haggast. Þegar Una kom til okkar vildi hún vinna á fitusöfnun á kvið og slappri húð sem hún hafði lengi verið að glíma við ásamt því að vera með miklar bólgur í líkamanum. Hún byrjaði í meðferðum í mars eftir að hafa staðið lengi í stað,” útskýrir Sigrún og heldur áfram.
Við settum upp meðferðarplan fyrir hana í tveimur fösum sem er mjög mikilvægt ef vísbendingar eru um að sogæðakerfið sé stíflað og grunnbrennslan hæg. Fitan þarf alltaf að komast sömu leið út úr líkamanum og ef leiðin er stífluð þá situr allt fast.
Fyrst var undirbúningsfasi í um 8 vikur með meðferðunum Bust Vacuum Detox og Silk Lipomassage til að virkja sogæðakerfið, minnka stíflur og bólgur og hraða grunn efnaskiptum í líkamanum.
Síðan hófst sjálft meðferðarprógrammið 21. maí með 360 gráðu Tummy Sculpt, sem vinnur á fitusöfnun og þéttir húðina á kviðsvæðinu einu sinni í viku.
Samhliða því fór hún í Msculpta Pro einu sinni í viku til að styrkja og þétta kviðvegg og kviðvöðva og draga þannig mittið saman innan frá.
Að auki var haldið áfram með Bust Vacuum Detox og Silk Lipomassage til að viðhalda öflugri virkni sogæðakerfisins og hraða útlosun á fitu úr líkamanum.
Fyrstu tvo mánuðina á meðan á fasa eitt stóð var lítill sjáanlegur munur, en það ferli var engu síður nauðsynlegt til að undirbúa líkamann hennar fyrir fasa tvö.“
„Það má líkja þessu við að undirbúa jarðveg áður en fræjum er sáð. Ef líkaminn er ekki að ná að vinna út fitu með hefðbundnum hætti eins og í tilfelli Unu sem stóð í stað þrátt fyrir gríðarlega mikla fyrirhöfn þá munu fitulosandi meðferðir ekki virka sem skyldi því fitan þarf að komast sömu leið út úr líkamanum með sogæðakerfinu, hvort sem hún grennist sjálf eða við bræðum fituna fyrir hana, ef leiðin er stífluð þá situr allt fast.”
„Heilsufarssagan er gríðarlega mikilvæg þegar við erum að meta einstaklinga,“ útskýrir hún.
„Það er ekkert eins svekkjandi og að eyða tíma og peningum í eitthvað sem virkar ekki sem skyldi, bæði fyrir skjólstæðinginn og okkur. Þess vegna reynum við alltaf eftir bestu getu að komast að því fyrirfram ef eitthvað getur haft áhrif á árangurinn og gera viðeigandi ráðstafanir áður en farið er af stað.“
Sigrún segir að það sé mjög einstaklingsbundið hvort þetta auka skref þurfi að vera hluti af meðferðarprógrammi. Að það fari alfarið eftir núverandi stöðu og heilsufari hvers og eins en í tilfelli Unu hafi undirbúningsvinnan verið lykilatriði.
„Með því að hreinsa fyrst út og koma jafnvægi á brennsluna gat líkami hennar tekið á móti líkamsmótandi meðferðunum af fullum krafti.
Ef við hefðum ekki byrjað á því að undirbúa og hreinsa líkamann hefði hún líklega séð einhverjar breytingar en ekki í líkingu við þann árangur sem hún náði.
Við fáum stundum spurningar um það af hverju við biðjum um svona ítarlegar heilsufarsupplýsingar þegar fólk er kannski bara að koma í ‘meðferð’,“ segir Sigrún og heldur áfram.
„En það er einmitt ástæðan. Því betur sem við þekkjum sögu og heilsufar viðkomandi áður en farið er af stað, því markvissara prógramm getum við sett upp og því meiri árangri getum við náð.“
Að lokum bendir hún á að meðferðirnar hjá The House of Beauty séu hluti af heildrænni nálgun.
„Við leggjum mikla áherslu á að leiðbeina skjólstæðingum okkar í gegnum allt ferlið. Hvað þarf að hafa í huga fyrir og eftir meðferðir, hvernig hámarka má niðurbrot fitu og hvaða þættir geta haft áhrif á árangurinn. Tæknin og meðferðirnar gera sitt, en líkaminn þarf að vinna með. Þess vegna skiptir samvinna skjólstæðingsins sköpum fyrir endanlegan árangur.“
Aðspurð segir Una að ef hún gæti gefið konum í svipaðri stöðu ráð þá segir hún að mikilvægt sé að missa ekki kjarkinn og gefast ekki upp.
„Meðferðirnar sjálfar eru mikilvægur þáttur í þessari heildrænu vegferð sem ég er á. Þetta er ekki kraftaverkamiðstöð, en þetta er það sem ég held að hafi náð að losa um það sem ég hefði ekki getað ein og óstudd.“
„Þetta er ekki bara útlitsatriði, þetta snýst um að finna aftur fyrir orku, vellíðan og fá aftur trú á sjálfa sig.“
Una segir að nú sé lífið að snjóboltast í rétta átt. Það er orðið auðveldara að fara út og hreyfa sig og borða hollt. „Nú er eins og líkaminn kalli á hreyfingu en áður þá hlussaðist ég bara í sófann og kveið því að þurfa að fara bara að sofa til að fara að gera allt það sama aftur næsta dag.“
Meðferðin var í tveimur fösum og stóð fyrri fasi frá mars til maí og sá síðari frá 21. maí - 2. september.
