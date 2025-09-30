Enski boltinn

Amorim að verða uppi­skroppa með af­sakanir

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Gengur ekkert upp.
Gengur ekkert upp. EPA/PETER POWELL

Mark Ogden, blaðamaður ESPN, segir Ruben Amorim vera orðinn uppiskroppa með afsakanir fyrir slöku gengi Manchester United.

Það hefur heldur betur gengið illa hjá Man United síðan Amorim tók við í nóvember á síðasta ári. Raunar má segja að það hafi gengið skelfilega enda var liðið nær því að falla á síðustu leiktíð en að blanda sér í toppbaráttuna. Sömu sögu er að segja af núverandi tímabili.

Ogden ritar langa pistil á vef ESPN þar sem hann ræðir hið eilífa þrætuepli sem 3-4-2-1 leikkerfi Amorim er. Eins ótrúlegt og það hljómar virðist sem stjórn Rauðu djöflanna standi enn við Amorim en eins og Ogden bendir á eru þjálfarar dæmdir af úrslitum.

Tapið gegn Brentford um liðna helgi var 17 tap Man Utd í 33 leikjum undir stjórn Amorim. Í þessum 33 leikjum hefur liðið aðeins fengið 34 stig. Portúgalinn hefur aðeins unnið 27,3 prósent leikja sinna í ensku úrvalsdeildinni til þessa sem gerir hann að slakasta þjálfara liðsins í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, ef eingöngu er horft í úrslit leikja.

David Moyes var á sínum tíma rekinn eftir tíu mánuði í starfi með 50 prósent sigurhlutfall. Ralf Rangnick, sem átti ekki sjö dagana sæla á Old Trafford, var með 41,6 prósent sigurhlutfall.

Þegar gengi Man United undir stjórn Amorim í öllum keppnum er sagan enn sú sama. Liðið hefur tapað (21) fleiri leikjum en það hefur unnið (19) og þá hefur liðið skorað jafn mörg og það hefur fengið á sig (95). Í úrvalsdeildinni hefur liðið hins vegar aðeins skorað 39 í 33 leikjum en fengið 53 á sig.

Þá hefur liðið aldrei unnið tvo leiki í röð og jafnframt ekki unnið útileik síðan það vann Leicester City, sem féll, 3-0 í mars síðastliðnum. Svo má ekki gleyma að Grimsbo Town sló Man Utd út úr deildarbikarnum fyrr á þessari leiktíð.

Ogden endar grein sína á að nefna fjölda mögulegra eftirmanna. Ásamt Xavi, fyrrverandi þjálfara Barcelona eru Gareth Southgate, Oliver Glasner (Crystal Palace), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) og Andoni Iraola (Bournemouth) allir á lista.

Næsti leikur Man United verður sá 50. með Amorim við stjórnvölinn. Mögulega verður það einnig sá síðasta.

Fótbolti Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið