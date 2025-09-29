Innlent

Von­sviknir ferða­menn og reiði út í Icelandair vegna hækkunar far­gjalda

Smári Jökull Jónsson skrifar
Þessir ferðamenn voru á leið til Lissabon og vissu ekki af gjaldþroti Play þegar fréttamaður ræddi við þau.
Þessir ferðamenn voru á leið til Lissabon og vissu ekki af gjaldþroti Play þegar fréttamaður ræddi við þau. Vísir

Fréttir af gjaldþroti Play komu ferðamönnum á Keflavíkurflugvelli í opna skjöldu í morgun. Íslendingar sem eru strandaglópar á Tenerife þurftu að reiða fram rúma milljón vegna aukakostnaðar sem af hlýst vegna gjaldþrotsins.

Tilkynnt var um rekstrarstöðvun Play í morgun og eins og sást á skjáum á Keflavíkurflugvelli þá hafði öllum flugum félagsins verið aflýst. Farþegar voru þá búnir að bóka sig inn í flug sem áttu að fara síðar um morguninn og komu fréttiirnar þeim í opna skjöldu. 

Fregnirnar bárust með afar stuttum fyrirvara og einhverjir farþegar vissu ekki af gjaldþrotinu þegar Fréttastofa ræddi við þá hér á Keflavíkurflugvelli.

„Við erum að bíða eftir flugi okkar til Lissabon nú síðdegis,“ sögðu grandalausir farþegar í Keflavík.

Hafið þið ekki heyrt fréttir af Play?

„Nei, hvað gerðist?“

Play er gjaldþrota, það fara engin flug á vegum Play núna.

„Þess vegna sáum við á skjáum að flugum hafði verið aflýst,“ sögðu farþegarnir og voru augljóslega slegnir.

„Hræðilegt að horfa á fólkið sem er að fara í vikutúr með börnin“

Andrúmsloftið var þungt á Keflavíkurflugvelli í morgun. Þar mátti sjá fólk tilbúið í sólina en flugi Play til Tenerife sem átti að fara í loftið hálf ellefu var aflýst með skömmum fyrirvara. Þar var einnig fjöldi erlendra ferðamanna á leið heim til sín og mátti sjá marga þeirra í símanum að reyna að bóka sér ný flug.

Árni Marz Friðgeirsson var á leið til vetrardvalar á Tenerife þegar flugi hans var skyndilega aflýst.

„Þegar við vorum búin að setja inn farangurinn og ganga frá öll og sest og biðum. Þá bara, því miður. búið, farnir á hausinn. Við erum kannski heppnari að því leytinu til að við erum að fara í langtíma en ekki svona stutta ferð en það er hræðilegt að horfa á fólkið sem er að fara kannski í vikutúr með börnin og allir í klessu,“ sagði Árni skömmu eftir að fréttirnar bárust í morgun.

Ferðamenn voru ósáttir með skort á upplýsingum frá Play.Vísir

Þá voru farþegar ósáttir með skort á upplýsingum og sögðust enga aðstoð hafa fengið frá Play.

„Þau eru ekki einu sinni hér til að hjálpa okkur með framhaldið, mér finnst það svolítið klikkað. Við erum vonsvikin,“ sögðu erlendir ferðamenn á leið til Lissabon.

Reiður út í Icelandair vegna hækkunar

Í viðtali á Vísi í dag sagði Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair að flugfélagið væri í samtali við stjórnvöld um viðbrögð og hvort félagið gæti nýtt varavélar sínar til að aðstoða Íslendinga sem fastir eru erlendis. Átta manna hópur Íslendinga átti bókað flug heim frá Tenerife í dag og þarf að leggja út háar fjárhæðir til að bóka ný flug.

„Við semsagt förum út með Play og það kostaði hópinn fram og til baka 400 þúsund krónur en að koma þessum hóp heim kostar 923 þúsund. Svo náttúrulega bætist ofan á þetta þrír dagar auka í hótel, við vorum með bílaleigubíl og það er þarf að framlengja honum og þetta er hellings aukakostnaður og tekjutap,“ sagði 

Hann segist reiður út í Icelandir sem hann fullyrðir að hafi hækkað fargjöld sín og var hissa þegar fréttirnar af Play bárust í morgun.

„Nú er forstjóri Play búinn að koma fram og segja að þða sé allt í góðu og maður hefur heyrt þetta áður en við einhvern veginn bjuggumst ekki við þessu á þessum tímapunkti.“

Samgöngur Play Gjaldþrot Play Icelandair Samkeppnismál Fréttir af flugi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið