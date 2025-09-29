Fall Play frá öllum hliðum

Flugfélagið Play er gjaldþrota og hætti starfsemi í morgun. Fjögur hundruð manns misstu vinnuna og þúsundir ferðamanna hafa verið strandaglópar í dag. Forstjóri félagsins telur óvægna umræðu og deilur við starfsfólk meðal þess sem varð félaginu af falli.
Ítarlega verður fjallað um málið í kvöldfréttum Sýnar. Við heyrum frá strandaglópum á Íslandi og erlendis, sem þurfa að reiða fram háar fjárhæðir til þess að komast til sinna heima.
Rætt verður við forstjóra Icelandair í myndveri, auk þess sem við fáum viðbrögð frá samgönguráðherra og fjármálaráðherra.
Hlutabréfagreinandi kemur til okkar og rýnir í aðdraganda falls félagsins í beinni útsendingu, auk þess sem saga lágfargjaldaflugfélaga hér á landi verður rakin.