Áhugasamur verði Amorim rekinn Valur Páll Eiríksson skrifar 29. september 2025 10:35 Xavi Hernandez hefur verið án starfs frá því að hann hætti hjá Barcelona vorið 2024. Vísir/Getty Xavi Hernández, fyrrum þjálfari Barcelona, er sagður áhugasamur um að taka við stjórnartaumunum hjá Manchester United fari svo að Portúgalinn Rúben Amorim verði látinn taka poka sinn. United tapaði 3-1 fyrir Brentford í ensku úrvalsdeildinni um helgina og fá batamerki sést á spilamennsku liðsins sem hefur átt erfitt ár. Rúben Amorim kveðst ekki ætla að hætta störfum að sjálfdáðum og hefur enn stuðning stjórnar liðsins, en hversu lengi það endist er önnur saga. Fabrizio Romano greinir frá því að Xavi Hernández, sem síðast stýrði Barcelona og gerði liðið að spænskum meisturum árið 2023, hafi áhuga á starfinu losni það. Stjórnarmenn hjá United hafi þá átt samtöl við Gareth Southgate, fyrrum landsliðsþjálfara Englands, samkvæmt TalkSport. Oliver Glasner, þjálfari Crystal Palace, og Andoni Iraola, þjálfari Bournemouth, eru einnig á blaði. United mætir nýliðum Sunderland næstu helgi. Sunderland hefur farið vel af stað í deildinni og situr í 5. sæti með ellefu stig eftir sex leiki, fjórum stigum frá toppliði Liverpool. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Fótbolti Veittist að sautján ára mótherja sínum og hreytti í hann fúkyrðum Rafíþróttir Bjór kastað í konu McIlroy: „Þurfti að þola ótrúlegt magn af svívirðingum“ Golf Þrefaldur heimsmeistari í slagsmálum á kebabstað Sport Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Fótbolti Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Íslenski boltinn Evrópa marði Ryder-bikarinn á dramatískan hátt Golf „Ertu að horfa Donald Trump?“ Golf Hefur enga trú lengur á Amorim Enski boltinn „Strætó númer 15 stoppar beint fyrir utan KR-völlinn“ Fótbolti Fleiri fréttir Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks „Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“ Slot varpaði sökinni á Frimpong Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fyrsta stig Úlfanna í hús Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Nuno að taka við West Ham Potter rekinn frá West Ham Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Sjá meira