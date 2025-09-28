Drukkinn ökumaður keyrði á fleygiferð aftan í kyrrstæðan bíl á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðarvegar í Reykjavíkur um þrjúleytið. Enginn hefur verið fluttur á sjúkrahús.
Hörður Lilliendahl umferðarlögreglumaður var á vettvangi slyssins þegar blaðamaður náði af honum tali. Hann sagði drukkinn ökumann hafa þrumað aftan á bíl á fráreininni á Bústaðaveg. Sá bíll hafi svo kastast aftan á bílinn fyrir framan. Þá reyndi ökumaður að stinga af, fer yfir á öfugan vegarhelming og lendir í veg fyrir annan bíl sem átti leið í hina áttina.
Í kjölfarið á þessu reyndi ökumaðurinn og farþegi að stinga af og hlupu á brott en lögregla hafði upp á þeim og handtók báða.
Sjúkrabíll var ekki kallaður á vettvang en miklar umferðartafir hlutust af öllum atganginum.