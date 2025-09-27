Drónar sáust á flugi yfir herflugvelli í Danmörku og Noregi Rafn Ágúst Ragnarsson og Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifa 27. september 2025 12:00 Þessi ratsjárkrani í grennd við Drageyri er liður í bráðabirgðadrónavörnum víða í Danmörku. AP Drónar sáust aftur svífa yfir dönskum herflugvelli á Jótlandi í gærkvöldi. Danska lögreglan tilkynnti þetta í gærkvöldi eftir að fjölmargar ábendingar bárust frá almenningi. Drónar hafa sést á flugi við nokkra flugvelli í Danmörku í vikunni, fyrst við Kastrup-flugvöll í upphafi vikunnar og svo við fjölmarga flugvelli á Jótlandi á miðvikudag. Lofthelgi var lokað yfir Álaborg og víðar vegna drónanna en opnuð aftur eftir um klukkustundarlokun. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins bárust fjölmargar ábendingar um drónaflug í gær en margar þeirra reyndust eiga sér aðrar skýringar. Lögregla segir þó einn eða tvo dróna hafa verið á sveimi við Karup-herflugvöllinn og hefur hún haft þar viðveru í morgun. Í morgun barst danska ríkisútvarpinu svo staðfestingar frá hernum að drónar hefðu sést á flugi yfir mörgum starfsstöðvum hersins víða um landið. Herinn tekur ekki fram hvar varð vart við drónaflug. Samkvæmt yfirlýsingum hersins voru viðbragðsferlar gangsettir án þess þó að taka fram hvers eðlis þeir voru. Greint er frá því í umfjöllun ríkisútvarpsins danska að meldingar hefðu borist norska hernum um mögulegt drónaflug við flugherstöðina í Ørland en það er stærsta flugherstöð Noregs. Norski herinn hefur ekki staðfest þessar fregnir en staðfestir að þeim hafi borist fjöldi ábendinga. Mest lesið Ferðamaður réðst á leiðsögukonu: „Ísland hefur brugðist mér“ Innlent Drónaútgerð?: Þingmaður hefur áhyggjur af rússneskum skipum við Færeyjar Erlent „Við þurfum ekki öll að fara á sjúkrahús“ Innlent Musk, Thiel og Andrés nefndir í nýjum skjölum Epsteins Erlent Ræningjar fjölmenntu með byssur og haka í skartgripabúð Erlent Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Erlent Ýmsar aðferðir til að ná niður drónum Innlent Verjandi Matthíasar hnýtir í dóminn Innlent „Við viljum bara finna fyrir öryggi“ Innlent Vilja RÚV af auglýsingamarkaði Innlent Fleiri fréttir Drónar sáust á flugi yfir herflugvelli í Danmörku og Noregi Ræningjar fjölmenntu með byssur og haka í skartgripabúð Musk, Thiel og Andrés nefndir í nýjum skjölum Epsteins Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Drónaútgerð?: Þingmaður hefur áhyggjur af rússneskum skipum við Færeyjar Fyrrverandi aðstoðarmaður forseta dæmdur fyrir njósnir Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Tekinn af lífi fyrir að myrða stúlkubarn við „særingu“ Comey hvergi banginn þrátt fyrir ákæru Ekki hægt að staðfesta drónaflug við Álaborgarflugvöll Bandaríkjamenn sagðir vilja Tony Blair við stjórnvölinn á Gasa Segist ekki munu leyfa Ísrael að innlima Vesturbakkann Lofthelgi aftur lokað í Álaborg vegna drónaflugs James Comey ákærður vegna Rússarannsóknar Segir NATO og ESB hafa lýst yfir stríði við Rússland Boðar alla herforingjana á fordæmalausan skyndifund Enn lítið vitað um leyniskyttuna og tilefni árásarinnar í Dallas Hóta Demókrötum með umfangsmiklum uppsögnum Fimm ára fangelsi fyrir að taka við fúlgum fjár frá Gaddafi Keppast við að ákæra Comey Trump krefst rannsóknar á „þríþættu skemmdarverki“ hjá SÞ Drónaflug í Danmörku: „Fjölþáttaógnin er að raungerast“ Leikskóli heimtar tugi þúsunda fyrir „listaverk“ barnanna Ætlar sér að koma böndum á sjónvarpsstöðvar Macron telur Trump ekki fylgjandi innlimun Vesturbakkans Sést til dróna við fjóra flugvelli í Danmörku Flugvellinum í Álaborg lokað vegna drónaflugs Segja árásina hafa beinst gegn ICE Pútín auki einfaldlega stríðsreksturinn verði hann ekki stöðvaður Sprenging í Osló talin tengjast sænsku glæpagengi Sjá meira