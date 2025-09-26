Annar fulltrúa Framsóknar hættur í bæjarstjórn Kópavogs Kjartan Kjartansson skrifar 26. september 2025 11:27 Sigrún Hulda Jónsdóttir, deildarstjóri leikskóladeildar Kópavogsbæjar og fyrrverandi bæjarfulltrúi Framsóknar. Aðsend Bæjarstjórn Kópavogs féllst á beiðni Sigrúnar Huldu Jónsdóttur, bæjarfulltrúa Framsóknar, um varanlega lausn frá störfum út kjörtímabilið á fundi sínum á þriðjudag. Hún hefur starfað sem deildarstjóri leikskóladeildar Kópavogsbæjar undanfarin misseri. Sigrún Hulda skipaði annað sæti framboðslista Framsóknar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar árið 2022. Hún var þá leikskólastjóri heilsuleikskólans Urðarhóls. Hún óskaði eftir tímabundinni lausn frá störfum frá 1. október í fyrra til 31. ágúst. Björg Baldursdóttir hefur setið sem aðalmaður í bæjarstjórn síðan þá. Ekki kom fram í fundargerðinni hvers vegna Sigrún Hulda hefði óskað lausnarinnar. Svo virðist sem að Sigrún Hulda hafi þá verið ráðin sem deildarstjóri leikskóladeildar bæjarins. Hún er titluð sem slíkur í fundargerð leikskólanefndar 31. október í fyrra en engin tilkynning virðist hafa birst á vef bæjarins um ráðninguna. Varanleg afsögn Sigrúnar Huldu tók gildi 1. september. Ástæður hennar eru sagðar persónulegar í bréfi hennar til bæjarstjórnar. Kópavogur Sveitarstjórnarmál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Stefán og Lúkas dæmdir í 17 ára fangelsi Innlent Hringvegurinn í sundur vegna vatnavaxta Innlent „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Innlent Telja dagana frá síðasta innbroti Innlent Gat ekki lengur lesið en sagði engum frá því Innlent Vímuefnaneysla talin meginorsök banaslyss við Hraunsnef Innlent Von á mesta vindinum í marga mánuði Veður „Ég má ekki heita Hrísey en ég má heita Rodriguez“ Innlent Grindavíkurgersemin Birna Óladóttir fallin frá Innlent Bandaríkjamenn sagðir vilja Tony Blair við stjórnvölinn á Gasa Erlent Fleiri fréttir Þungir dómar í Gufunesmálinu: „Það eru ekki alltaf jólin“ Dómsuppkvaðning í Gufunesmálinu og óveður í aðsigi Meirihluti íbúa ánægður með flutning stórtónleika á sunnudag Annar fulltrúa Framsóknar hættur í bæjarstjórn Kópavogs Vímuefnaneysla talin meginorsök banaslyss við Hraunsnef Vaktin: Stefán og Lúkas dæmdir í 17 ára fangelsi Ekki búin að ákveða hvort þjóðaröryggisráð verði kallað saman „Ég hef aldrei séð svona mikið vatn í Jökulsá“ Grindavíkurgersemin Birna Óladóttir fallin frá Kristrún í pallborði með Starmer, Carney og Albanese Hringvegurinn í sundur vegna vatnavaxta Hugmyndir kynntar um „miðstöð jaðaríþrótta“ í Toppstöðinni Telja dagana frá síðasta innbroti Rannsaka líkamsárás og fjárkúgun Gat ekki lengur lesið en sagði engum frá því „Ég má ekki heita Hrísey en ég má heita Rodriguez“ Skvísur séu almennt frekar næringarsnauðar og börnin geti orðið matvönd „Þau eru að herja á börnin okkar“ Skipulagði bæjarferðir að vestan þannig að hann kæmist í Blóðbankann Lægð sem valdi meiri usla Minna fólk á að hafa vistir til þriggja daga á heimilinu Dæmigert hundaflaut að spyrja hvort kynin séu tvö Grafalvarleg staða í Danmörku, trampólínlægð og hundaflaut Viðvörunarstig hækkað: Auknar líkur á gosi Refsing fyrir að nauðga þroskaskertum manni milduð Breytingar í vændum á skrifstofu forseta Stærðarinnar grjót féll á fjölfarinn veg Bein útsending: Farið yfir það nýjasta í krabbameinsrannsóknum „Handagangur í öskjunni“ leiddi til þess að menntskælingar fengu áfengi Skæð fuglaflensa greindist á Norðurlandi Sjá meira