Breiðablik tapaði 2-1 fyrir Stjörnunni í 19. umferð Bestu deildar kvenna þrátt fyrir að hafa komist yfir. Stjarnan tók algjörlega yfir í seinni hálfleik og átti sigurinn skilið. Íslandsmeistaratitill Breiðabliks verður því að bíða.
Eftir aðeins sjö mínútna leik var það staðfest að leikur FH og Vals hefði endað með jafntefli og að Breiðablik yrði Íslandsmeistari með sigri.
Blikarnir tóku svo forystuna eftir 25 mínútna leik. Andrea Rut Bjarnadóttir gerði vel í aðdragandanum og stakk boltanum inn fyrir á Samönthu Smith sem kláraði færið frábærlega með hægri fæti í nærhornið.
Stjarnan mætti nokkuð sókndjörf til leiks og skapaði sér nokkrar ágætis stöður en fór illa með marktækifærin. Anna María Baldursdóttir fékk besta færi gestanna í fyrri hálfleik þegar boltinn datt fyrir hana í vítateignum eftir hornspyrnu, en hún skóflaði skotinu rétt framhjá.
Breiðablik varð svo fyrir áfalli rétt fyrir hálfleik og missti miðvörðinn Elínu Helenu Karlsdóttur af velli vegna meiðsla. Hvort meiðsli hennar eða eitthvað annað hafði svona mikil áhrif á Breiðablik er óvíst, en víst er liðið mætti afskaplega illa til leiks í seinni hálfleik.
Stjarnan mætti hins vegar af miklum krafti og jafnaði þegar aðeins fimm mínútur voru liðnar af seinni hálfleik. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir negldi boltanum í þaknetið, eftir góðan sprett og stoðsendingu frá Snædísi Maríu Jörundsdóttur.
Stjarnan hélt áfram að ógna og Úlfa átti eftir að láta að sér kveða aftur þegar hún lagði sigurmark leiksins upp fyrir Birnu Jóhannsdóttur. Stjarnan vann boltann þá á vallarhelmingi Breiðabliks, Úlfa sneri og stakk honum inn fyrir með mjúkri hreyfingu og Birna kláraði færið vel ein gegn markmanni.
Breiðablik tókst ekki að setja jöfnunarmark, enda var liðið mjög ólíkt sjálfu sér í seinni hálfleik og óöruggt á síðasta þriðjungi. Íslandsmeistaratitillinn verður því að bíða betri tíma.
Atvik leiksins
Fyrri hálfleikurinn endaði með mjög ljótum hætti. Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir tapaði boltanum og tæklaði Elínu Helenu Karlsdóttur til að hefna sín, með þeim afleiðingum að Elín var sótt af sjúkrabíl eftir að hafa legið sárþjáð í dágóða stund.
Algjör óþarfa tækling hjá Ingibjörgu og hún var ekki nálægt því að komast í boltann, sem virtist meira að segja vera farinn út af.
Skömmustulegt fyrir Ingibjörgu og skelfilegt fyrir Elínu.
Stjörnur og skúrkar
Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir vafalaust maður leiksins, með mark og stoðsendingu. Heilt yfir frábær frammistaða hjá henni í kvöld.
Snædís María Jörunsdóttir stórskemmtileg líka á vinstri vængnum. Lagði fyrra markið upp og sýndi flotta takta.