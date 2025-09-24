Sést til dróna við fjóra flugvelli í Danmörku Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. september 2025 23:43 Frá aðgerðum lögreglunnar í Danmörku við Kastrup fyrir tveimur dögum. Steven Knap/Ritzau Scanpix/AP Dönsk lögregluyfirvöld hafa í kvöld fengið ábendingar um drónaflug nærri þremur flugvöllum til viðbótar við flugvöllinn í Álaborg sem lokað var fyrr í kvöld. Um er að ræða flugvelli við Esbjerg, Sønderborg and Skrydstrup. Þetta staðfestir lögreglan á samfélagsmiðlum. TV2 greinir frá því að flugvöllurinn sem um ræðir í Skrydstrup sé herflugvöllur. Þar séu danskar orrustuþotur meðal annars hýstar. Lögreglan segist í færslu sinni á miðlunum vera að kanna málið og að frekari upplýsingar muni berast síðar í nótt. Danskir miðlar hafa reynt að fá á hreint hvort til standi að loka lofthelgi flugvallanna en við því hafa enn ekki fengist svör. Eins og fram hefur komið var flugvellinum í Álaborg lokað fyrr í kvöld vegna drónaflugs. Tveir dagar eru síðan flugvellinum á Kastrup var lokað vegna slíks flugs. Flugvellinum í Álaborg er enn lokað og hafa flugmálayfirvöld sagt of snemmt að segja til um hvenær flugumferð hefst að nýju af vellinum. Á blaðamannafundi lögreglunnar fyrr í kvöld sagðist lögreglan ekki telja að drónarnir sem um ræðir í Álaborg og í Kaupmannahöfn séu í einkaeigu. Auðvelt sé að rekja dróna sem seldir séu í verslunum. Dönsk yfirvöld hafa ekkert fullyrt um hver beri ábyrgð en Úkraínuforseti hefur fullyrt að Rússar beri ábyrgð. Fram kom á blaðamannafundinum að ábendingum um meint drónaflug rigni nú yfir dönsk lögregluyfirvöld. Thorkild Fodge ríkislögreglustjóri Danmerkur biðlaði til almennings um að fljúga ekki drónum nálægt flugvöllum. Þá sagði Fodge að lögreglustjórar Danmerkur muni funda saman vegna málsins á fimmtudag. Lögregla sé með aukinn viðbúnað við flugvelli landsins. Hann segir að lögregla muni róa að því öllum árum að skjóta drónana niður sé þess kostur, í samráði við danska herinn. Lykilatriði sé að komast að því hver beri ábyrgð. Danmörk Öryggis- og varnarmál Mest lesið Fullorðinn karlmaður lést í bílslysi Innlent Ástæða til að kanna betur tengsl ofurhlaupa og ristilkrabba Innlent „Ég var svolítið bara sett til hliðar“ Innlent Hélt ræðu gráti nær Innlent Þrír skotnir af leyniskyttu við byggingu ICE í Dallas Erlent Rafmagn aftur komið á í öllum hverfum Innlent Æ fleiri Íslendingar velja að eignast ekki börn Innlent Skorar á Ingu Sæland að taka slaginn Innlent Hafnar fullyrðingum þingmanns um innrætingu Innlent „Þetta var óvenjuleg ræða“ Innlent Fleiri fréttir Flugvellinum í Álaborg lokað vegna drónaflugs Segja árásina hafa beinst gegn ICE Pútín auki einfaldlega stríðsreksturinn verði hann ekki stöðvaður Sprenging í Osló talin tengjast sænsku glæpagengi Þrír skotnir af leyniskyttu við byggingu ICE í Dallas Biðjast afsökunar á „svörtum kafla“ í sögu Danmerkur og Grænlands Kenna Trump-liðum um bæði rúllustigann og textavélina Ekki staðfest hvort það hafi verið drónar sem röskuðu flugumferð í Osló Ekki pappírstígur heldur alvöru björn Vinsælum þáttarstjórnanda sagt upp vegna ásakana um brot gegn unglingsstúlku Drónamálið enn óupplýst: „Við erum heimskir nýgræðingar“ Kimmel snéri aftur, Trump til mikillar óánægju Rússland sé „pappírs tígur“ og Úkraínumenn geti unnið landið aftur Ákærði hálfur Íslendingur: Játaði morðið á Instagram tveimur vikum eftir það Sprenging í Osló og stórt svæði girt af Ryan Routh sekur um að reyna að myrða Trump Gagnrýndi allt og alla í langri og slitróttri ræðu Errol Musk sakaður um að misnota börn sín Bein útsending: Trump ávarpar allsherjarþingið Hefðu getað sett símkerfi New York á hliðina Fóru með fleipur um einhverfu og bóluefni Duterte ákærður fyrir glæpi gegn mannkyninu Íbúar í Kína og Hong Kong búa sig undir Ragasa „Alvarlegasta árásin gegn dönskum innviðum til þessa“ Frakkar viðurkenna Palestínu en Ísrael fordæmir „pólitískan sirkús“ Opna í Kaupmannahöfn en loka loftrýminu yfir Osló einnig vegna dróna Hertogaynjan fær reisupassann vegna tölvupósts til Epstein Kastrup lokað vegna drónaflugs Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn Ætla að tengja paracetamol við einhverfu Sjá meira