Stúdentafélag Háskólans á Akureyri leggst einróma gegn fyrirhugaðri sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst.
Þetta kemur fram í sameiginlegri ályktun Stúdentafélags Háskólans á Akureyri og allra aðildarfélaga SHA. Háskólaráð Háskólans á Akureyri og Bifrastar samþykktu í janúar í fyrra að hefja sameiningarviðræður.
Í ályktuninni segir að af þeim gögnum sem liggja fyrir og því umfangsmikla samtali sem átt hefur sér stað meðal félagsfólks sé niðurstaðan sú að Háskólinn á Akureyri og Háskólinn á Bifröst séu sterkari hvor í sínu lagi og að möguleg sameining sé ekki til þess fallin að styrkja háskólana tvo.
„Þeir hópar stúdenta sem háskólarnir þjónusta, áherslur náms og kennslufyrirkomulag eru að svo miklu leiti frábrugðin að stúdentaráð Háskólans á Akureyri telur hagsmunum beggja skóla betur borgið, verði fallið frá áformum um sameiningu þeirra. Stúdentafélag Háskólans á Akureyri leggst einróma gegn sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst.“