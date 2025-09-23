Innlent

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Halla Þorvaldsdóttir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir spár um fjölgun krabbameinsgreininga kalla á viðbrögð stjórnvalda.
Halla Þorvaldsdóttir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir spár um fjölgun krabbameinsgreininga kalla á viðbrögð stjórnvalda. Vísir/Sigurjón

Krabbameinstilfellum á Íslandi mun fjölga um meira en helming á næstu tveimur áratugum ef spár ganga eftir. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins hefur áhyggjur af því hvort heilbrigðiskerfið muni ráða við þennan fjölda sjúklinga og segir mikilvægt að brugðist sé við.

Krabbameinsfélagið hefur birt nýjar tölur úr Krabbameinsskrá og spá sem nær til ársins 2045. Þar má sjá að spáð er 63% fjölgun nýrra krabbameinstilfella til ársins 2045. Árlega greinast 2.000 manns hér á landi með krabbamein en ef spár ganga eftir munu 3.500 manns greinast með krabbamein árið 2045.

„Við höfum náttúrulega mestar áhyggjur af því að heilbrigðisþjónustan verði ekki tilbúin til þess að taka við þessari aukningu. Við hjá Krabbameinsfélaginu við erum búin að vara við þessum í langan tíma vegna þess að þetta er fyrirsjáanleg staða. Þarna er fyrst og fremst um það að ræða að meðalaldur þjóðarinnar er að hækka. Við erum með gríðarlega stóra árganga sem eru að eldast núna,“ segir Halla Þorvaldsdóttir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins.

Spár gera ráð fyrir verulegri fjölgun krabbameinstilfella hér á landi. Vísir/Sara

Fjölgunin krabbameinstilfella verði hlutfallslega meiri Íslandi en á hinum Norðurlöndunum og í löndum Evrópusambandsins.

„Okkur er auðvitað að fjölga og því auðvitað fylgir óhjákvæmilega að það verða fleiri mein. Þróunin er hins vegar langt umfram mannfjöldaþróunina.“

Krabbameinsfélagið stendur á fimmtudaginn fyrir málþingi þar sem ræddar verða nýjar tölur úr Krabbameinsskrár og rannsóknir.Vísir/Sigurjón

Spár geri líka ráð fyrir því að af þeim sem fái krabbamein muni fleiri lifa af.

„Góður fréttirnar eru svo að sama skapi að við erum að spá því að lifendum, þeim sem að verða á lífi árið 2045 en hafi fengið krabbamein, að þeim hafi fjölgað um 96%.“

Spár gera ráð fyrir að þeim sem fá krabbamein muni fleiri lifa lengur. Vísir/Sara

Hún segir mikilvægt að stjórnvöld bregðist við.

„Töluverður hluti þessa hóps mun þurfa krabbameinsmeðferð kannski ævilangt og margir munu líka þurfa sérhæfða þjónustu vegna aukaverkana eftir annað hvort krabbameinið sjálft eða krabbameinsmeðferðir. Við höfum í raun og veru ekki stígið þau skref sem að þarf að stíga til þess að við getum auðveldlega tekið við þessari aukningu.“

