Errol Musk faðir milljarðamæringsins Elon Musk hefur verið sakaður um að hafa kynferðislega misnotað fimm barna sinna auk stjúpbarna frá árinu 1993. Sjálfur þvertekur hann fyrir brotin.
Þetta kemur fram í umfjöllun New York Times en bandaríski miðillinn vísar í umfjölluninni til ýmissa gagna, meðal annars dómskjala persónulegra bréfa, tölvupósta og tekur auk þess viðtöl við fjölskyldumeðlimi Musk fjölskyldunnar. Elon Musk varð ekki við viðtalsbeiðni miðilsins.
Í umfjöllunni kemur fram að Errol hafi verið giftur í þrígang. Fyrst var hann giftur Maye Musk, móður Elon Musk en þau eignuðust auk þess tvö önnur börn. Næst giftist hann Sue Wilson í stutta stund og þá Heide-Mari Bezuidenhout sem átti fyrir þrjú börn. Þau eignuðust síðar tvær dætur.
Fram kemur í New York Times að fyrstu ásakanirnar á hendur Errol hafi komið fram árið 1993 í Suður-Afríku. Stjúpdóttir hans sem þá var fjögurra ára sagði hann hafa snert sig á kynferðislegan hátt. Lögregla hafi rannsakað málið en það látið niður falla þar sem eiginkona hans hafi ákveðið að kæra það ekki.
Tíu árum síðar hafi stjúpdóttur hans, þá fjórtán ára gömul, svo sagt frá því að hún hafi komið að honum þar sem hann var að þefa af óhreinum nærfötum hennar. Miðillinn segir að stjúpdóttirin hafi svo aftur tíu árum síðar þá tvítug sagt hann hafa kysst sig.
Hún hafi þá óskað eftir tímabundnu nálgunarbanni gegn honum. Miðillinn hefur eftir fjölskyldumeðlimum að hann hafi auk þess áreitt stjúpson sinn og tvær dætur sínar til viðbótar. Áður hefur komið fram að Errol hafi eignast tvö börn með stjúpdótturinni sem sagt er að um ræði.
New York Times hefur eftir Errol Musk að engin sönnunargögn styðji ásakanirnar, þær séu þvættingur. Hann segir fjölskyldumeðlimi sína beita börnum sínum fyrir sig og augljóst sé að um tilraun til fjárkúgunar á hendur Elon Musk sé að ræða.
Fram kemur í umfjölluninni að Elon hafi gert sitt til að verja systkin sín og stjúpsystkini. Hann hafi meðal annars flogið fjölskyldunni til Kaliforníu og frá Suður-Afríku á einum tímapunkti. Milljarðamæringurinn hefur áður opnað sig um erfitt samband sitt við föður sinn og sagði meðal annars við Rolling Stones árið 2017 að faðir hans hefði „næstum gert alla slæma hluti sem þú getur ímyndað þér.“