Innlent

For­seta­hjónin á leið til Finn­lands

Atli Ísleifsson skrifar
Björn Skúlason og Halla Tómasdóttir forseti.
Björn Skúlason og Halla Tómasdóttir forseti. Vísir/Vilhelm

Halla Tómasdóttir forseti fer ásamt eiginmanni sínum, Birni Skúlasyni, í ríkisheimsókn til Finnlands dagana 7. og 8. október.

Í tilkynningu frá skrifstofu forseta Íslands segir að það séu forseti Finnlands, Alexander Stubb, og eiginkona hans, Suzanne Innes-Stubb, sem bjóði til þessarar heimsóknar og sé markmið hennar að styrkja hin góðu tengsl Íslands og Finnlands. 

„Í fylgdarliði forseta er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, ásamt opinberri sendinefnd. Samhliða ríkisheimsókninni fer viðskiptasendinefnd, leidd af Íslandsstofu, til Finnlands með fulltrúum 25 íslenskra fyrirtækja á sviði orkumála, hátækni og leikjaiðnaðar.

Finnsku forsetahjónin bjóða íslensku forsetahjónin formlega velkomin til Finnlands framan við forsetahöllina í Helsinki að morgni þriðjudagsins 7. október. Í kjölfarið eiga forsetarnir fund innan dyra en að honum loknum svara þau spurningum blaðamanna. Meðal annarra dagskrárliða þennan dag er hádegisverður í boði Daniel Sazonov, borgarstjóra Helsinki, og heimsókn í þinghúsið þar sem forseti Íslands hittir þingforsetann Jussi Halla-aho. Að því loknu heldur hún til fundar við forsætisráðherra Finnlands, Petteri Orpo, í embættisbústaðnum Kesäranta. Eftir hádegi heimsækja Björn Skúlason og Suzanne Innes-Stubb meðal annars veitingastaðinn Nolla, Ólympíuleikvanginn í Helsinki og höfuðstöðvar líftæknifyrirtækisins Solar Foods. Þessum fyrri degi heimsóknarinnar lýkur á kvöldverði sem finnsku forsetahjónin bjóða til í forsetahöllinni.

Á miðvikudeginum, 8. október, halda forseti Íslands og maki til Espoo. Þau heimsækja m.a. miðstöð Nokia-fyrirtækisins í borginni og JA Yrityskylä, starfsþróunarvettvang þar sem skólabörnum úr 6. og 9. bekk gefst kostur á að setja sig í spor ólíkra fagstétta. Forsetahjónin sitja síðan hádegisverð í boði Kai Mykkänen, borgarstjóra Espoo. Þá liggur leiðin í Aalto-háskóla en þar taka forsetar landanna tveggja m.a. þátt í samræðu við nemendur um hlutverk leiðtoga á tímum hnattrænna breytinga. Síðdegis verður farið í heimsókn í Arkitekta- og hönnunarsafnið í Helsinki þar sem verið er að setja upp sýningu um Múmíndal finnsku skáldkonunnar Tove Jansson. Heimsókninni lýkur um kvöldið með gagnkvæmnismóttöku sem íslensku forsetahjónin bjóða til á veitingastaðnum Katajanokan Kasino í Helsinki. Þar skemmtir söngkonan GDRN gestum,“ segir í tilkynningunni.

Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Finnland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið