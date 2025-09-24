„Gervigreind og vísindamiðlun“ er yfirskrift 25 ára afmælismálþings Vísindavef Háskóla Íslands sem fram fram fer milli klukkan 15 og 16:30 í dag.
Hægt verður að fylgjast með málþinginu í beinu streymi í spilaranum að neðan .
„Verða háskólar óþarfir með tilkomu gervigreindar? Getur gervigreindin tekið að sér að skrifa svör við spurningum á Vísindavefinn? Er hægt að treysta gervigreind? Hversu góð er gervigreindin í íslensku og hvernig er hægt að mæla það? Hvað eru gríðargögn og hvernig er gervigreind nýtt í fjarkönnun? Hvernig eiga nemendur og kennarar í grunnskólum að takast á við gervigreind? Þarf að kenna fólki gervigreindarlæsi og getur gervigreind nýst í íslensku heilbrigðiskerfi?
Þessum spurningum og mörgum fleiri verður svarað á 25 ára afmælismálþingi Vísindavefs HÍ um gervigreind og vísindamiðlun.
Málþingið fer fram í Hátíðasal Háskóla Íslands miðvikudaginn 24. september kl. 15.00-16.30,“ segir í tilkynningunni.
Dagskrá
Efnt er til málþingsins í tilefni af 25 ára afmæli Vísindavefs HÍ.