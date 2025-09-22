Mætti tveimur mínútum of seint og var settur á bekkinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. september 2025 14:16 Marcus Rashford er byrjaður að finna fjölina sína hjá Barcelona. epa/Alejandro Garcia Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, gefur engan afslátt þegar kemur að stundvísi. Það hefur komið í ljós á síðustu dögum. Um síðustu helgi mætti Raphinha of seint á æfingu og var settur á bekkinn fyrir leik gegn Valencia í spænsku úrvalsdeildinni. Hann kom inn á sem varamaður og skoraði tvívegis í 6-0 sigri Börsunga. Í gær mætti Marcus Rashford svo of seint á æfingu fyrir leikinn gegn Getafe og Flick setti hann á bekkinn, jafnvel þótt enski landsliðsmaðurinn hafi skorað bæði mörk Barcelona í 1-2 sigri á Newcastle United í Meistaradeild Evrópu á fimmtudaginn. Samkvæmt heimildum ESPN var Rashford tveimur mínútum of seinn á æfinguna í gær en Flick gaf engan afslátt. Rashford kom samt inn á í leiknum gegn Getafe og lagði upp þriðja mark Barcelona fyrir Dani Olmo. Börsungar unnu 3-0 sigur. Olmo skoraði eitt mark og Ferran Torres tvö. Hinn 27 ára Rashford hefur komið að fjórum mörkum í síðustu þremur leikjum Barcelona; skorað tvö og gefið tvær stoðsendingar. Hann kom á láni til Katalóníuliðsins frá Manchester United. Barcelona mætir nýliðum Real Oviedo í spænsku úrvalsdeildinni á fimmtudaginn. Spænski boltinn Mest lesið „Ætla ekki að segja hvað gerðist í þriðja hring“ Sport Guðjón Ingi fagnaði í nótt á nýju brautarmeti Sport Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Fótbolti Guðmundur rekinn frá Fredericia Handbolti „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Íslenski boltinn Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Enski boltinn Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Enski boltinn Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins Íslenski boltinn Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Enski boltinn Gullboltinn veittur í kvöld: Dembélé líklegastur til að hreppa hnossið en PSG á leik Fótbolti Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Mætti tveimur mínútum of seint og var settur á bekkinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Í vanda eftir að hafa sýnt löngutöng Gullboltinn veittur í kvöld: Dembélé líklegastur til að hreppa hnossið en PSG á leik Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann Frestaður stórleikur skarast á við afhendingu Gullknattarins Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ „Stefnan sett á topp fjallsins og við reynum að klífa þangað“ „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ Kátt á hjalla í Katalóníu Meistararnir á beinu brautina eftir tvo tapleiki í röð „Verðum að passa okkur að fara ekki í fórnarlambsgír“ Uppgjörið: KA - KR 4-2 | Akureyringar sendu Vesturbæinga í fallsæti Dortmund heldur í við Bayern Vildi vinna sem og byrja leikinn Uppgjörið: Stjarnan - FH 0-0 | Tíðindalítið jafntefli í Garðabæ Uppgjörið: Víkingur - Fram 2-1 | Gylfi tryggði sigur sem styrkir stöðuna „Heldur þessi veisla ekki bara áfram?“ Stórmeistarajafntefli í Lundúnum „Ótrúlega súrt að upplifa það að dómarinn hafi slík áhrif“ Arna komin á blað í Noregi Uppgjörið: Þróttur - HK 2-3 | Mæta Keflavík í úrslitum eftir markaveislu Uppgjörið: ÍBV - Afturelding 1-1 | Bæði mörkin skoruð beint úr aukaspyrnu Sjá meira