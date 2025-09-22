Sex gistu fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu nú í morgunsárið en alls var 41 mál skráð í kerfi lögreglu í gærkvöldi og nótt.
Tveir voru handteknir vegna húsbrots í Hafnarfirði og maður í annarlegu ástandi aðstoðaður í Kópavogi. Þá var eldri kona aðstoðuð eftir að hafa dottið í póstnúmerinu 110 og flutt á bráðamóttöku.
Í yfirlit lögreglu, sem er fremur stutt að þessu sinni, segir einnig að einstaklingur í annarlegu ástandi hafi ráðist á tvær konur í miðborginni og slegið þær. Forðaði hann sér síðan á brott.
Þá segir að sjö hafi verið stöðvaðir í umferðinni í póstnúmerinu 105, grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis.