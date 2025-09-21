Eldur kviknaði í íbúð í Bakkahverfinu í Breiðholti um sexleytið í kvöld. Slökkvilið var með mikið viðbragð á svæðinu og réðu niðurlögum eldsins nokkuð hratt og örugglega.
Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Enginn hafi verið fluttur slasaður af vettvangi en mikið tjón sé á íbúðinni.
Ekki hafi þurft að rýma blokkina, en slökkviliðið hafi verið tiltölulega fljótt að slökkva eldinn og reykræsta íbúðina.
Upplýsingar liggi ekki fyrir um upptök eldsins, en það sé í höndum lögreglunnar að rannsaka það.
