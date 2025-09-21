Innlent

Eldur kviknaði í í­búð í Bakka­hverfi

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Hafsteinn Snær Þorsteinsson

Eldur kviknaði í íbúð í Bakkahverfinu í Breiðholti um sexleytið í kvöld. Slökkvilið var með mikið viðbragð á svæðinu og réðu niðurlögum eldsins nokkuð hratt og örugglega.

Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.

Enginn hafi verið fluttur slasaður af vettvangi en mikið tjón sé á íbúðinni.

Ekki hafi þurft að rýma blokkina, en slökkviliðið hafi verið tiltölulega fljótt að slökkva eldinn og reykræsta íbúðina.

Upplýsingar liggi ekki fyrir um upptök eldsins, en það sé í höndum lögreglunnar að rannsaka það.

Hafsteinn Snær Þorsteinsson

