Keflavík er á leið í úrslitaleik um sæti í Bestu deild karla í fótbolta eftir 0-3 sigur á Njarðvík á útivelli í dag.
Njarðvíkingar unnu fyrir leikinn 1-2 en tapa einvíginu samanlagt 4-2 eftir úrslit dagsins. Stefan Alexander Ljubicic afgreiddi Njarðvíkinga með tveimur mörkum, það fyrra á 62. mínútu og svo gulltryggði hann sigurinn með marki í uppbótartíma.
Leikurinn fór kröftuglega af stað en gestirnir í Keflavík sóttu hart að marki Njarðvíkinga fyrstu mínúturnar en náðu þó ekki að ógna marki heimamanna að viti.
Njarðvíkingar unnu sig vel inn í leikinn og urðu mikil jafnræði með liðunum. Baráttan á miðjunni var mikil en Freysteinn Ingi Guðnason átti nokkra fína spretti fyrir heimamenn eftir því sem leið á fyrri hálfleikinn.
Valdimar Jóhannsson fékk algjört dauðafæri á 22. mínútu leiksins þegar Tómas Bjarki Jónsson þræddi hann í gegn en undir pressu skóflaði Valdimar boltanum yfir markið. Þarna var heldur betur tækifæri fyrir Njarðvíkinga.
Í uppbótartíma fyrri hálfleiks fékk Keflavík gott færi þegar Stefán Ljubicic fékk flottan bolta á bakvið vörn Njarðvíkur en Aron Snær Friðriksson í marki Njarðvíkinga sló boltann yfir markið. Keflavík tók hornspyrnu og svo fljótlega var flautað til loka fyrri hálfleiks, markalaust.
Það dró strax til tíðinda á 48. mínútu leiksins þegar Keflavík fékk innkast sem endaði svo hjá Marin Mudrazija sem þrumaði boltanum svo í skeytin fjær og kom Keflavík yfir í leiknum og um leið jafnaði einvígið.
Þetta mark blés heldur betur lífi í Keflavík sem fengu nokkur dauðafæri sem Aron Snær Friðriksson í marki Njarðvíkur varði frábærlega.
Það var svo umdeilt atvik sem átti sér stað eftir rétt um klukkutímaleik þegar Keflavík eru að sækja að marki Njarðvíkur og Sigurjón Már Markússon á tæklingu á boltann sem endar í fanginu á Aroni Snær Friðrikssyni. Þórður Þorsteinn Þórðarson dómari leiksins flautar og dæmir óbeina aukaspyrnu. Keflavík tíar boltann upp fyrir Stefán Ljubicic sem þrumar boltanum í skeytin og kemur Keflavík í 0-2 forystu og um leið tekur forystu fyrir Keflavík í einvíginu.
Sindri Snær Magnússon hélt hann væri að koma Keflavík í þriggja marka forystu stuttu seinna en flaggið fór á loft. Orrahríð að marki Njarðvíkinga.
Njarðvíkingar gerðu breytingar á sínu liðu og reyndu hvað þeir gátu að jafna einvígið. Viggó Valgeirsson kom inn fyrir heimamenn og fékk hann tvö afbragðsfæri undir lokin en Sindri Kristinn Ólafsson sá við honum í bæði skiptin.
Þegar Njarðvíkingar voru búnir að henda öllu fram þá nær Keflavík skyndisókn í uppbótartíma og Stefán Ljubicic skorar sitt annað mark og endanlega tryggir farseðilinn á Laugardalsvöll fyrir Keflavík. Lokastaða 0-3 á JBÓ vellinum og 4-2 í einvíginu.
Keflavík fær óbeina aukaspyrnu sem þeir skora svo úr á 62. mínútu leiksins. Kolrangur dómur að mínu mati sem kom Keflavík yfir í einvíginu.
Stefán Ljubicic skorar tvö mörk og var erfiður viðreignar fyrir Njarðvíkinga í dag. Steig upp þegar þurfti.
Varnarlína Keflavíkur hélt líka virkilega vel. Fyrsta liðið í sumar til þess að halda Njarðvíkingum markalausum.
Hjá Njarðvíkingum er það einna helst Aron Snær Friðriksson sem getur gengið af velli með höfuð hátt.
Þórður Þorsteinn Þórðarson var á flautunni í dag og honum til aðstoðar voru Guðni Freyr Ingvarsson og Arnþór Helgi Gíslason.
Stórar ákvarðanir sem klikkuðu finnst mér. Línan var á tíðum heldur óskýr. Stundum var leyft hörku og aðra stundina ekki.
Það var öllu tjaldað til í Njarðvík í dag. Það var stórkostleg mæting hjá báðum liðum. Það var umdeilt Fan zone fyrir leik en umgjörðin í kringum leikinn var frábær. Fullt hrós á Njarðvíkinga sem unnu hörðum höndum að því að græja allt og gera í vikunni fyrir leik. Virkilega ánægjulegt að sjá vellina svona vel sótta eins og sást í þessu einvígi.
