Markaveislur hjá Frankfurt og Sporting Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. september 2025 21:06 Trincao skoraði tvö fyrir Sporting. Carlos Rodrigues/Getty Images Frankfurt vann 5-1 gegn Galatasaray og Sporting vann 4-0 gegn Kairat Almaty í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar. Galatasaray komst óvænt yfir gegn Frankfurt en eftir það stefndi leikurinn aðeins í eina átt. Heimamenn jöfnuðu á 37. mínútu og voru komnir tveimur mörkum yfir áður en flautað var til hálfleiks. Höggin héldu áfram að dynja á gestunum í seinni hálfleik og leiknum lauk með 5-1 sigri Frankfurt. Sporting hélt marki sínu hreinu og setti fjögur gegn Kairat Almaty, þrátt fyrir að hafa klikkað á vítaspyrnu í upphafi leiks. Hinn átján ára gamli Sherhan Kalmurza varði vítið og gerðist hetja gestanna í þeirra fyrir Meistaradeildarleik, en aðeins um skamma stund. Trincao setti tvennu, sitt hvoru megin við hálfleikinn, Alisson Santos og Geovany Quenda skoruðu svo þriðja og fjórða markið.