Markaveislur hjá Frankfurt og Sporting

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Trincao skoraði tvö fyrir Sporting.
Frankfurt vann 5-1 gegn Galatasaray og Sporting vann 4-0 gegn Kairat Almaty í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar.

Galatasaray komst óvænt yfir gegn Frankfurt en eftir það stefndi leikurinn aðeins í eina átt.

Heimamenn jöfnuðu á 37. mínútu og voru komnir tveimur mörkum yfir áður en flautað var til hálfleiks. Höggin héldu áfram að dynja á gestunum í seinni hálfleik og leiknum lauk með 5-1 sigri Frankfurt.

Sporting hélt marki sínu hreinu og setti fjögur gegn Kairat Almaty, þrátt fyrir að hafa klikkað á vítaspyrnu í upphafi leiks. Hinn átján ára gamli Sherhan Kalmurza varði vítið og gerðist hetja gestanna í þeirra fyrir Meistaradeildarleik, en aðeins um skamma stund.

Trincao setti tvennu, sitt hvoru megin við hálfleikinn, Alisson Santos og Geovany Quenda skoruðu svo þriðja og fjórða markið.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

