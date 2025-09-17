Annar oddviti L-listans á Akureyri hættir í bæjarstjórn Kjartan Kjartansson skrifar 17. september 2025 14:32 Hulda Elma Eysteinsdóttir, bæjarfulltrúi L-listans á Akureyri, (f.m.) með Sigurði Inga Jóhannssyni, þáverandi innviðaráðherrao og Ásthildi Sturludóttur, bæjarstjóra á Akureyri. Isavia Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti lausnarbeiðni Huldu Elmu Eysteinsdóttur, oddvita L-listans og varaformanns bæjarráðs, á fundi sínum í gær. Hún er annar oddviti listans sem segir af sér á kjörtímabilinu. Afsögn Huldu Elmu tekur gildi miðvikudaginn 24. september. Í fundargerð bæjarstjórnar frá því í gær kemur fram að Hulda Elma segi af sér vegna þess að hún er að flytja úr sveitarfélaginu. Hún skipaði annað sætið á framboðslista L-listans í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022. Listinn hlaut flest atkvæði allra flokka og náði inn þremur mönnum í bæjarstjórn. Myndaði listinn meirihluta þar með fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Hulda Elma varð oddviti L-listans eftir að Gunnar Líndal Sigurðsson sagði af sér sem bæjarfulltrúi eftir aðeins um hálft ár í embætti. Vísaði hann til mikilla anna sem forstöðumaður rekstrar á sjúkrahúsinu á Akureyri sem ástæðu afsagnarinnar. Staðarmiðillinn Akureyri.net segir að Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir taki sæti Elmu sem aðalmaður í bæjarstjórn en hún skipaði fimmta sæti L-listans fyrir þremur árum. Halla Björk Reynisdóttir, sem var í þriðja sæti á L-listanum fyrir kosningar, tekur sæti Huldu Elmu sem varaformaður bæjarráðs. Andri Teitsson kemur í stað hennar í velferðarráði Akureyrar og verður varamaður Höllu Bjarkar. Akureyri Sveitarstjórnarmál Mest lesið „Fólk hefur hætt eða nánast verið bolað úr starfi síðan hún tók við“ Innlent Táningar reka veitingastað: „Maður verður að hafa fyrir lífinu“ Innlent Stöðvarskyldan snýr aftur: Eykur öryggi farþega og neytendavernd Innlent Rýnt í ákærurnar: „Ég fékk nóg af hatri hans“ Erlent Hildur vill leiða áfram en Guðlaugur loðinn í svörum Innlent Biðin eftir leikskólaplássi kostaði móður vinnuna Innlent „Þegar þú verður ráðherra verður þú að tala af ábyrgð“ Innlent Fráfarandi starfsmaður Sólheima: „Eins og ég sé að sleppa frá einangruðu einræðisríki“ Innlent Bein útsending: Rauða dreglinum rúllað út fyrir Trump Erlent Ráðast í frekari rannsókn á andláti kvennanna sem létust í Laos Erlent Fleiri fréttir Segist hafa flækst í umfangsmikið fíkniefnamál fyrir hreina tilviljun Annar oddviti L-listans á Akureyri hættir í bæjarstjórn Ók á fimm til sex kyrrstæða bíla Næsta skref að tryggja að próf leigubílstjóra verði alfarið á íslensku „Fólk hefur hætt eða nánast verið bolað úr starfi síðan hún tók við“ Tilkynntur til lögreglu Flóamenn taka fálega í þreifingar Árborgara Óveðurský yfir Sólheimum og deilt á ríkisendurskoðanda Meirihluti vill flugvöllinn áfram í Vatnsmýri Táningar reka veitingastað: „Maður verður að hafa fyrir lífinu“ Stöðvarskyldan snýr aftur: Eykur öryggi farþega og neytendavernd Hildur vill leiða áfram en Guðlaugur loðinn í svörum „Þegar þú verður ráðherra verður þú að tala af ábyrgð“ Ekkert bólaði á ræðumanni Biðin eftir leikskólaplássi kostaði móður vinnuna Lýsti sjálfsvígshugsunum í pontu Alþingis Hinsegin fólk upplifi óöryggi í strætisvögnum Nennti ekki að tala við „atvinnubetlara“ og sagði henni að fokka sér Afgerandi niðurstaða um þjóðarmorð og óþreyjufullir foreldar á Nesinu Sósíalistar vilja Sönnu burt en hún kveðst koma af fjöllum Fráfarandi starfsmaður Sólheima: „Eins og ég sé að sleppa frá einangruðu einræðisríki“ „Ég veit ekki hversu hátt þarf að öskra orðið þjóðarmorð“ Vildi kynnast Kristjáni en var ítrekað sagt að „fokka sér“ Stöðugildum á vegum ríkis fjölgaði um rúm 500 á síðasta ári Reikna með gosi í lok mánaðar Rændi bíl í Veiðivötnum og ók undir áhrifum af vettvangi Vonar að fólk taki ekki mark á auglýsingum þar sem farið er með rangindi Ótrúlegur árekstur: „Ég sá bara dekk og púströr“ Merki um að gjá í samfélaginu sé að stækka Skýrt að Ísland sé ekki griðastaður stríðsglæpamanna Sjá meira